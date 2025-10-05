Habrá mastografías gratuitas en IMSS-Bienestar de Navojoa

Durante este mes de octubre, el IMSS-Bienestar en Navojoa se sumará a la detección oportuna y prevención en el cáncer de mama, por lo que se tendrá el servicio de mastografías gratuitas al interior de la unidad médica.

Así lo anunció Mario Cesar Velderrain, director del hospital IMSS-Benestar, quien declaró que también contarán con actividades de promoción durante este mes rosa, en el que en un horario de atención de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde de lunes a viernes, estarán realizando mastografías gratuitas.

Para un mejor control durante este mes, dijo que se habilitaron los números 6421548324 o 6421548320 para que puedan agendar cita, en un programa dirigido a mujeres en edades de entre los 40 a los 69 años de edad.

"También contamos con actividades de promoción durante este mes, en que también tendremos la opción de una valoración psicológica", explicó.

No obstante, detalló que además se reforzarán las atenciones en el centro de salud urbana de Navojoa, ubicado por la calle Talamente y vías del ferrocarril, en el que se tendrá atención vespertina hasta las 8:00 de la noche, consultas, exploración mamara y atención general.

"En los otros 56 centros de salud que corresponde a IMSS Bienestar de esta región operativa, también de lunes a viernes habrá exploraciones clínicas de mamas y papanicolaou", resaltó.

Por último, reitero la invitación a las mujeres a aprovechar las actividades durante este mes y contribuir en la detección oportuna, esencial para salvar vidas.