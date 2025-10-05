  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 5 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Habrá mastografías gratuitas en IMSS-Bienestar de Navojoa

Se habilitó un número telefónico para agendar citas; en los centros de salud también se promoverán actividades

Oct. 05, 2025
Habrá mastografías gratuitas en IMSS-Bienestar de Navojoa

Durante este mes de octubre, el IMSS-Bienestar en Navojoa se sumará a la detección oportuna y prevención en el cáncer de mama, por lo que se tendrá el servicio de mastografías gratuitas al interior de la unidad médica.

Así lo anunció Mario Cesar Velderrain, director del hospital IMSS-Benestar, quien declaró que también contarán con actividades de promoción durante este mes rosa, en el que en un horario de atención de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde de lunes a viernes, estarán realizando mastografías gratuitas.

Para un mejor control durante este mes, dijo que se habilitaron los números 6421548324 o 6421548320 para que puedan agendar cita, en un programa dirigido a mujeres en edades de entre los 40 a los 69 años de edad.

"También contamos con actividades de promoción durante este mes, en que también tendremos la opción de una valoración psicológica", explicó.

No obstante, detalló que además se reforzarán las atenciones en el centro de salud urbana de Navojoa, ubicado por la calle Talamente y vías del ferrocarril, en el que se tendrá atención vespertina hasta las 8:00 de la noche, consultas, exploración mamara y atención general.

"En los otros 56 centros de salud que corresponde a IMSS Bienestar de esta región operativa, también de lunes a viernes habrá exploraciones clínicas de mamas y papanicolaou", resaltó.

Por último, reitero la invitación a las mujeres a aprovechar las actividades durante este mes y contribuir en la detección oportuna, esencial para salvar vidas.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Ayuntamiento de Álamos realiza tres cambios en su gabinete en la misma semana
Sonora

Ayuntamiento de Álamos realiza tres cambios en su gabinete en la misma semana

Octubre 05, 2025

Presentan a nuevos titulares en los cargos de Oficial Mayor y Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; anteriormente fue el comisario

Sector minero pide apoyo a Gobierno Federal
Sonora

Sector minero pide apoyo a Gobierno Federal

Octubre 05, 2025

Sonora importa el 33% de la producción nacional, y actualmente se está perdiendo una gran oportunidad de generar empleos

Proaes trabaja en medición del aire
Sonora

Proaes trabaja en medición del aire

Octubre 05, 2025

Se empezó a trabajar desde el año pasado con el apoyo del Gobierno Estatal, y así puedan llegar estos sensores de bajo costo hacia toda la Entidad