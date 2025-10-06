  • 24° C
Sonora

Siguen los cambios en Gobierno de Álamos

Presenta alcalde a nuevos titulares en los cargos de Oficial Mayor y Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto; hubo tres en una semana

Oct. 06, 2025
El Ayuntamiento de Álamos presentó dos nuevos cambios en su Gabinete Municipal, en los cargos de Oficial Mayor y en la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, con lo que el actual Gobierno ya suma tres movimientos en tan sólo una semana.

En lo que han sido los últimos ajustes registrados en la administración 2024–2027, Enrique Valdez Cárdenas asumió el cargo de Oficial Mayor, mientras que Alejandro Palomares Rosas fue nombrado director de Planeación, Programación y Presupuesto.

Durante la misma semana, también fue nombrado como nuevo comisario de Seguridad Pública Valentín Gámez Granados, quien se integró a las filas de la corporación tras la salida del ahora ex titular Rosario Millanes.

Fue durante una reunión de trabajo encabezada por el alcalde Samuel Borbón Lara que se hizo oficial la entrega de los nuevos nombramientos, quienes se integraron al actual Gobierno.

Durante el encuentro, el munícipe dialogó sobre las próximas estrategias y mejoras a implementarse en cada área, así como sobre la importancia del trabajo en equipo para consolidar proyectos y acciones de impacto.

Con estos movimientos, Álamos presentó tres cambios en áreas fundamentales al interior del Ayuntamiento. Sin embargo, en poco más del primer año de Gobierno, se han removido e incorporado funcionarios en direcciones como Cultura, Educación, Desarrollo Rural y Ecología, además de Comunicación Social, entre otras.

La administración municipal 2024-2027 se ha caracterizado por constantes cambios en su Gabinete a poco menos de trece meses al frente de Álamos

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

