  Lunes, 6 De Octubre Del 2025
Sonora

Aumentan casos de dengue en Navojoa, ya suman nueve

En la última semana se contabilizaron seis casos, hasta el momento sin registro de defunciones

Oct. 06, 2025
Autoridades de salud reiteraron el llamado a eliminar los criaderos potenciales de moscos
Autoridades de salud reiteraron el llamado a eliminar los criaderos potenciales de moscos

Navojoa incrementó a nueve casos confirmados por dengue este 2025, lo que representa una mayor presencia de la enfermedad hasta la última semana del pasado mes de septiembre, en cifras dadas a conocer por la Secretaría de Salud en Sonora.

El registro oficial señala que el municipio, acumuló seis nuevos casos durante la última semana, al pasar de tres casos, a un total de nueve registrados, sin embargo, entre lo más destacado, es que se mantiene sin registros por defunción.

Durante las últimas cuatro semanas, Navojoa no había contabilizado nuevos casos por dengue, manteniéndose con solo tres casos, sin embargo, tal como lo habían pronosticado autoridades sanitarias, se tuvo un incremento posterior a las lluvias.

Con estos datos, Navojoa se encuentra como el municipio con más casos confirmados por dengue en la región del Mayo durante este 2025 con corte hasta la semana 39, por arriba de ciudades como Álamos, Etchojoa y Benito Juárez, quienes también contabilizan casos.

Pero también, Álamos también presentó una incidencia a la alza, al pasar de un caso confirmado a registrar un total de seis en tan solo una semana, lo que aportó al crecimiento de la enfermedad en el municipio.

Hasta el cierre del mes de septiembre, Sonora, contabilizó un total de 865 casos confirmados, en el que Guaymas sigue encabezando las estadísticas, al registrar 642 casos.

Edgar Coronado
