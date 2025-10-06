Impulsan cultura de paz y concordia social

Para promover un enfoque pacífico para la resolución de conflictos en diversos ámbitos, desde la familia hasta las disputas internacionales, se llevará a cabo el vigésimo congreso mundial de mediación con exponentes de Colombia, Chile, Argentina y Bolivia, además de México para compartir estrategias para contribuir en la justicia social y la disminución de las brechas sociales y económicas.

El presidente del Instituto de Mediación de México, Jorge Pesqueira Leal, dijo que la importancia del Congreso Nacional y del Congreso Mundial de Mediación radica en presentar un escenario generado por la misma sociedad donde se habla de espacios de familia, escuela, barrio y centros laborales, e incluso de los conflictos internacionales, tomando en cuenta que no siempre aparece lo mejor de cada individuo.

Recordó que se convocó al primer Congreso Mundial de Mediación en el año 2005, y en diciembre de ese mismo año se reformó la Constitución en su artículo 18, mientras que el año 2008 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 17. "Es decir, son congresos reales que han producido efectos que son tangibles y que aparecen en la máxima carta o el máximo texto legal de la República Mexicana".

Pesqueira Leal, expresó que la mediación social significa que no haya lugar en una sociedad, en un municipio, estado o nación, donde en alguna cuadra no exista alguien que manifieste que ha sido capacitado por una organización de la sociedad civil o institución pública para pacificar resentimientos para mejorar la convivencia.

"A principios de los años 90 las personas no sabían qué era mediación, por eso es importante para nosotros que estén presentes en el congreso, para que valoremos, porque vivimos y estamos inmersos en una cultura de la violencia y del poder. Y en tanto nosotros no logremos ese tránsito de la cultura de la violencia a la cultura de la paz, vamos a continuar experimentando una vida como la que ahora mismo miramos todos los días", resaltó el presidente del Instituto de Mediación de México.