Emite Protección Civil alerta por "Priscilla"

Ante la posibilidad de nuevas lluvias esta semana, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Navojoa alertó a la población a mantenerse prevenidos por los efectos que podrían asociarse al ciclón tropical "Priscilla".

La UMPC dio a conocer que, con base en información de la Coordinación Estatal, podrían presentarse lluvias durante los próximos días, por lo que actualmente se mantiene en vigilancia el desarrollo del fenómeno.

"Se anticipa que el fenómeno se desplace de forma paralela a la costa occidental de México, hacia el noroeste del país, lo cual indica que las bandas nubosas del ciclón podrían ocasionar algunas lluvias, principalmente en el periodo que comprende del 11 al 12 de octubre", señaló.

Asimismo, precisó que una nueva zona de baja presión comenzó a desarrollarse sobre el océano Pacífico, por lo que se mantiene en vigilancia su evolución. Hasta la tarde del lunes, presentaba un 60 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante los próximos siete días.

Ante el posible riesgo, la UMPC instó a la población a tomar precauciones, tales como extremar cuidado al transitar por brechas y caminos rurales, además de evitar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, debido al riesgo de ser arrastrados por el agua.

En caso de tormentas eléctricas, recomendó no utilizar equipos electrónicos y limitar el tránsito por zonas inundadas, ya que puede haber cables sumergidos con energía eléctrica que representen un peligro.

Por último, pidió estar atentos a los comunicados oficiales de Protección Civil, al asegurar que las condiciones climáticas suelen ser muy cambiantes.

Para el fin de semana se pronostica un mayor registro de lluvias