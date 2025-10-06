Movimiento Ciudadano sin alianza para el 2027: Álvarez Máynez

El partido Movimiento Ciudadano (MC) descarta que vaya a participar en las próximas elecciones en alianza con otros partidos políticos, expresó Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, durante su visita a Sonora para la inauguración de la casa de enlace en la capital del Estado.

Expresó que MC va avanzando en el trabajo de tierra, y que han visto resultados positivos, de crecimiento y cercanía en municipios como Cajeme, Nogales, Navojoa y Hermosillo, entre otros, además resaltó que el partido cuenta con varios perfiles de liderazgo que pudieran representar a los ciudadanos.

"Creo que se va a derrotar a Morena porque hay situaciones en el país que deben definirse, ajustar y priorizar temas que hoy no están en la agenda nacional ni de los estados; Morena perdió la oportunidad que tuvieron de realizar un cambio en Sonora y en otros estados que le dieron su confianza", expresó Álvarez Máynez.

El político informó que MC ha realizado encuestas y que los resultados no han sido satisfactorios con los compromisos que realizó Morena con los estados que los eligieron como sus gobernantes, lo que posiciona a Movimiento Ciudadano como una alternativa distinta que pudiera ser sucesor de Morena en el 2027 en Sonora y varias entidades del país.

Destacó que en el caso de Sonora ha estado la estrategia y logística que están llevando dentro del partido, es a partir de lo local desde cada municipio y por regiones dentro del estado, y que considera que se está haciendo un buen trabajo para construir una alternativa.

Asimismo, señaló que una de las razones por la cual no trabajarían en alianza con otro partido, es porque: "el único interés que veo en coaliciones de PRI y PAN, es ver qué posiciones pueden tener en lo individual, diputaciones, regidurías y es algo que no nos interesa en este momento y creo que no deberíamos perder el tiempo en esta situación".

Respecto a su presencia en un evento del alcalde de Hermosillo, Antonio Astizarán Gutiérrez, opinó que es una buena opción que tiene una presencia política importante y señaló que hay una buena relación con el PAN y otros dirigentes, y que incluso como partido han tratado de tener una expresión de sensatez y buena fe con el gobierno de México, pero que no es del interés del partido hacer alianza.