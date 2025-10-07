Clima en Sonora hoy, 7 de octubre: Alertan por lluvias debido al huracán "Priscilla"

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió una alerta preventiva sobre posibles lluvias durante esta semana, derivadas de la presencia del ciclón tropical "Priscilla", ubicado en el océano Pacífico.

¿PARA CUÁNDO SE PRONOSTICAN LLUVIAS?

Aunque no se espera un impacto directo en las costas mexicanas, las bandas nubosas del sistema podrían afectar al territorio sonorense, principalmente entre el 11 y 12 de octubre, informó Armando Castañeda Sánchez, titular de la CEPC.

El fenómeno se desplaza de forma paralela a la costa occidental de México con dirección noroeste, lo que podría propiciar precipitaciones en algunas regiones del estado.

Además, las autoridades mantienen bajo vigilancia una nueva zona de baja presión que también se desarrolla en el Pacífico, la cual presenta un 60% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en los próximos siete días.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

A pesar del pronóstico de lluvias a mitad de semana, este lunes se reportan cielos mayormente despejados en la mayor parte del estado, con algunas excepciones:

Hermosillo : mínima de 20°C y máxima de 39°C; cielo soleado y 0% de probabilidad de lluvia .

: mínima de 20°C y máxima de 39°C; cielo soleado y . Ciudad Obregón: mínima de 21°C y máxima de 31°C; cielo parcialmente nublado y 40% de probabilidad de lluvia.

Nogales: mínima de 11°C y máxima de 28°C; cielo despejado y 0% de probabilidad de lluvia .

. San Luis Río Colorado: mínima de 18°C y máxima de 33°C; cielo soleado y 0% de probabilidad de lluvia .

. Navojoa: mínima de 21°C y máxima de 31°C; cielo despejado y 0% de probabilidad de lluvia .

. Agua Prieta: mínima de 18°C y máxima de 33°C; cielo parcialmente nublado y 0% de probabilidad de lluvia .

. Guaymas: mínima de 21°C y máxima de 34°C; cielo despejado y 0% de probabilidad de lluvia.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

La CEPC hace un llamado a la población a tomar precauciones durante la presencia de lluvias o tormentas, especialmente en zonas vulnerables a encharcamientos o deslaves. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Resguardarse en lugares seguros durante tormentas eléctricas.

eléctricas. Evitar cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua.

Mantener desagües limpios para evitar inundaciones.

No tirar basura en la vía pública para prevenir obstrucción de alcantarillas.

En caso de emergencia, comunicarse al 9-1-1.

El Gobierno de Sonora continuará monitoreando la evolución del ciclón "Priscilla" y de la zona de baja presión en el Pacífico, informando oportunamente a la ciudadanía sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.