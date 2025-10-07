  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

IEE gestiona aprobación de presupuesto

La propuesta es que un 32% va dirigido al cumplimiento de metas del próximo proceso electoral ordinario local 2026-2027

Oct. 07, 2025
A finales de septiembre el consejo del IEE aprobó el anteproyecto presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2026, por la cantidad mencionada, y el cual fue enviado al Congreso del estado para su análisis, sin embargo, considera necesaria la labor de gestionar su aprobación
A finales de septiembre el consejo del IEE aprobó el anteproyecto presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2026, por la cantidad mencionada, y el cual fue enviado al Congreso del estado para su análisis, sin embargo, considera necesaria la labor de gestionar su aprobación

El presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) Nery Ruíz Arvizu, informó que se encuentra en labores de gestión con la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para que se apruebe el proyecto del presupuesto para la operatividad del próximo año, el cual es un monto de 551 millones 741 mil 999 pesos.

A finales de septiembre, el consejo del IEE aprobó el anteproyecto presupuestal de egresos del ejercicio fiscal 2026, por la cantidad mencionada, y el cual fue enviado al Congreso del Estado para su análisis; sin embargo, considera necesaria la labor de gestionar su aprobación.

En este caso, Ruíz Arvizu, indicó que su principal argumento es el inicio del año electoral en el 2026, y que la jornada electoral del 2027 estará compuesta por las candidaturas de la gubernatura, diputaciones, ayuntamientos, y la segunda fase de la elección judicial, lo que representa más gasto.

La propuesta que presentó el IEE es que un 32 por ciento va dirigido al cumplimiento de metas del próximo proceso electoral ordinario local 2026-2027, que representa un monto de 171 millones 873 mil 985 pesos, y en el cual se contempla el desarrollo de la jornada electoral del 6 de junio de 2027.

Otro 25 por ciento corresponde al presupuesto para servicios personales y equivale a la cantidad de 139 millones 913 mil 105 pesos; el 33 por ciento se está contemplando para ayudas sociales que sería un monto total de 179 millones 702 mil 53 pesos y corresponde al financiamiento público de partidos políticos, así como el pago de sus representaciones propietarias y suplentes ante el consejo general.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Presa Puerta del Sol amenaza ecosistema: Movimiento en Defensa del Agua
Sonora

Presa Puerta del Sol amenaza ecosistema: Movimiento en Defensa del Agua

Octubre 07, 2025

Corren peligro principalmente especies como el lince, puma y jaguar

Sonora disminuye en homicidios dolosos
Sonora

Sonora disminuye en homicidios dolosos

Octubre 07, 2025

Esta reducción del 46%, es gracias a una estrategia integral y al trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad

Staus programa nuevas manifestaciones
Sonora

Staus programa nuevas manifestaciones

Octubre 07, 2025

El sindicato advirtió que la próxima semana como una primera manifestación, se presentarán en las instalaciones del Isssteson