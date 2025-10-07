  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 7 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Sonora disminuye en homicidios dolosos

Esta reducción del 46%, es gracias a una estrategia integral y al trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad

Oct. 07, 2025
En el caso de Sonora, en el rango de enero a septiembre se tiene registrado que a nivel nacional registró el 4.8 por ciento del total de homicidios
En el caso de Sonora, en el rango de enero a septiembre se tiene registrado que a nivel nacional registró el 4.8 por ciento del total de homicidios

A nivel nacional, Sonora se encuentra en la novena posición dentro del ranking de homicidios dolosos, los cuales son resultados de enero a septiembre de este año, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La secretaria presentó los resultados de la estrategia implementada por la Secretaría de Seguridad Nacional en Coordinación con los gobiernos estatales y municipales, resaltando que de septiembre 2024 a 2025, a nivel nacional los homicidios dolosos redujeron 32 por ciento.

En el caso de Sonora en el rango de enero a septiembre se tiene registrado que a nivel nacional registró el 4.8 por ciento del total de homicidios, que se traduce en 891 casos, por debajo de Jalisco que presentó 963 y por encima de Morelos que registró 837, mientras que Guanajuato obtuvo el primer lugar con el 11.3 por ciento que son 2 mil 84 homicidios y Yucatán tuvo el último lugar con 23 que representa el 0.1 por ciento.

Marcela Figueroa, señaló que tan solo en septiembre Sonora tuvo 66 homicidios dolosos, posicionándolo en el onceavo lugar al representar el 3.7 por ciento, y en este caso se encuentra debajo de la Ciudad de México que tuvo 71 homicidios y arriba de Puebla, mientras que, en el mes señalado, fue Baja California quien ocupó el primer lugar con 160 casos y Zacatecas con cuatro.

Asimismo, el Estado se destacó por haber sido una de las 23 entidades que disminuyeron el número de incidencias de homicidios dolosos en el resultado del periodo septiembre 2024 a 2025, colocando a Sonora en el octavo lugar.

Sonora se encontraba entre los estados que, "al inicio de la administración, se concentraba el mayor número de homicidios y que incluso presentaban tendencia al alza. En el caso de Sonora, el Estado registró en septiembre de 2024 un promedio de 4.1 por ciento de homicidios dolosos diarios y en septiembre de ese año fue de 2.2 por ciento, lo que significa una reducción significativa del 46 por ciento en este delito", puntualizó Marcela Figueroa.

Por su parte, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, señaló que esta reducción del 46 por ciento de homicidios dolosos, es gracias a una estrategia integral y al trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad. "Seguiremos trabajando incansablemente en la construcción de la paz y la tranquilidad de todas y todos los sonorenses".

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Staus programa nuevas manifestaciones
Sonora

Staus programa nuevas manifestaciones

Octubre 07, 2025

El sindicato advirtió que la próxima semana como una primera manifestación, se presentarán en las instalaciones del Isssteson

Clima en Sonora hoy, 7 de octubre: Alertan por lluvias debido al huracán "Priscilla"
Sonora

Clima en Sonora hoy, 7 de octubre: Alertan por lluvias debido al huracán "Priscilla"

Octubre 07, 2025

La CEPC informa que bandas nubosas del fenómeno podrían provocar precipitaciones en el estado durante esta semana

Emite Protección Civil alerta por "Priscilla"
Sonora

Emite Protección Civil alerta por "Priscilla"

Octubre 07, 2025

Llaman a la población a estar atentos ante la posible llegada del meteoro