Sonora disminuye en homicidios dolosos

A nivel nacional, Sonora se encuentra en la novena posición dentro del ranking de homicidios dolosos, los cuales son resultados de enero a septiembre de este año, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La secretaria presentó los resultados de la estrategia implementada por la Secretaría de Seguridad Nacional en Coordinación con los gobiernos estatales y municipales, resaltando que de septiembre 2024 a 2025, a nivel nacional los homicidios dolosos redujeron 32 por ciento.

En el caso de Sonora en el rango de enero a septiembre se tiene registrado que a nivel nacional registró el 4.8 por ciento del total de homicidios, que se traduce en 891 casos, por debajo de Jalisco que presentó 963 y por encima de Morelos que registró 837, mientras que Guanajuato obtuvo el primer lugar con el 11.3 por ciento que son 2 mil 84 homicidios y Yucatán tuvo el último lugar con 23 que representa el 0.1 por ciento.

Marcela Figueroa, señaló que tan solo en septiembre Sonora tuvo 66 homicidios dolosos, posicionándolo en el onceavo lugar al representar el 3.7 por ciento, y en este caso se encuentra debajo de la Ciudad de México que tuvo 71 homicidios y arriba de Puebla, mientras que, en el mes señalado, fue Baja California quien ocupó el primer lugar con 160 casos y Zacatecas con cuatro.

Asimismo, el Estado se destacó por haber sido una de las 23 entidades que disminuyeron el número de incidencias de homicidios dolosos en el resultado del periodo septiembre 2024 a 2025, colocando a Sonora en el octavo lugar.

Sonora se encontraba entre los estados que, "al inicio de la administración, se concentraba el mayor número de homicidios y que incluso presentaban tendencia al alza. En el caso de Sonora, el Estado registró en septiembre de 2024 un promedio de 4.1 por ciento de homicidios dolosos diarios y en septiembre de ese año fue de 2.2 por ciento, lo que significa una reducción significativa del 46 por ciento en este delito", puntualizó Marcela Figueroa.

Por su parte, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, señaló que esta reducción del 46 por ciento de homicidios dolosos, es gracias a una estrategia integral y al trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad. "Seguiremos trabajando incansablemente en la construcción de la paz y la tranquilidad de todas y todos los sonorenses".