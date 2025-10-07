  • 24° C
Sonora

Ley de Tránsito de Navojoa advierte que cuatrimotos no tienen permitido circular por la vía pública

Son exclusivas para otro tipo de caminos y en las últimas semanas han provocado accidentes, por lo cual, de ser necesario, habrá decomisos

Oct. 07, 2025
Ley de Tránsito de Navojoa advierte que cuatrimotos no tienen permitido circular por la vía pública

Las cuatrimotos en Navojoa serán sujetas a la Ley de Tránsito Municipal, por lo que se realizará un operativo para evitar que circulen en la vía pública, al detectar que en la última semana se han convertido en los protagonistas de accidentes.

Lázaro Parra Portillo, titular de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, explicó que las cuatrimotos son de uso exclusivo para otro tipo de caminos, como playas y zonas serranas, no para ser utilizados en la vía pública, por lo que en apego a la Ley se iniciará con un programa para limitar su uso.

"No vamos a permitir que anden en la vía pública, para que estén enterados los propietarios de cuatrimotos, son exclusivas para otro tipo de caminos, como playas, además de que ya están generando accidentes, de ser necesario serán decomisadas", describió

Pero también, dijo que se ha detectado que la mayoría de quienes tripulan este tipo de unidades, no cuentan con casco protector, elevando el riesgo de accidentes, en una temporada donde se está trabajando en la prevención.

"Apenas esta semana se registró un accidente entre dos motos, una de ellas era una cuatrimoto y casi termina en desenlace fatal, por eso es que nos vamos a enfocar también a este tema", agregó.

Semanalmente en Navojoa, agregó, se llegan a registrar hasta cinco accidentes de gravedad en el que se involucra todo tipo de motocicletas, adicional a que las infracciones que se presentan siguen en incremento, con factores como el no utilizar el casco protector o superar los límites de velocidad, por lo que se reforzarán los programas en este tema.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
