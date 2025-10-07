Se registra en Navojoa otro fallecimiento por golpe de calor

Navojoa registró el segundo fallecimiento de este 2025 asociado a las altas temperaturas, en el que el deceso se habría provocado a causa de un golpe de calor, convirtiéndose en el Municipio con mayor letalidad de la región del Mayo a causa de las temperaturas extremas.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud en Sonora a través del Informe Epidemiológico Semanal de Temperaturas Naturales Extremas, con corte hasta el pasado 27 de septiembre, en el que contabilizó 24 casos y 2 defunciones, incluido Navojoa, con lo que se acumula un total de 30 decesos en lo que va del 2025.

A nivel regional, Navojoa encabeza las estadísticas de muerte por calor con dos casos, mientras que Huatabampo registra 18 casos por deshidratación sin ninguna defunción; en el caso de Etchojoa hay 8 casos de deshidratación, también sin muertes; mientras que Benito Juárez solo presenta un caso por deshidratación.

En cuanto a fallecimientos, Navojoa se sitúa solo por debajo de Hermosillo en las estadísticas, al ser la capital del Estado el municipio con más muerte, contabilizando 22 fallecimientos este año.

La letalidad en Sonora a causa del calor, se encuentra al 7.4 por ciento durante este 2025, como resultado de las 30 muertes contabilizadas entre los 404 casos confirmados.

Aunque las altas temperaturas han venido a la baja, autoridades de salud exhortaron a la población a evitar exponerse a los rayos del sol y acudir a los centros médicos de manera inmediata si se detecta algún síntoma que pueda poner en riesgo su salud.