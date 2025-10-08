  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 8 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Preparan FAOT 2026

Se reúnen autoridades municipales y estatales para diseñar el plan operativo que garantice un festival seguro

Oct. 08, 2025
Preparan FAOT 2026

Álamos se prepara para la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), por lo que autoridades municipales encabezaron una reunión previa con Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura, para el diseño del plan operativo.

En lo que será una nueva edición para 2026, se busca superar la asistencia y derrama económica que se tuvo en el presente año, la cual alcanzó una afluencia de casi 105 mil asistentes y más de 159 millones de pesos.

Fue el presidente municipal, Samuel Borbón Lara, quien encabezó la primera Mesa de Seguridad rumbo al desarrollo de la nueva edición, en la que participaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Estatal y Municipal, la Oficina del Ejecutivo Estatal y el Sistema Estatal de Comunicación Social, para diseñar el plan operativo que garantice un festival seguro.

imagen-cuerpo

El munícipe describió que, como en cada edición, se tiene el compromiso del Gobierno del Estado por coordinar el desarrollo del programa, convertido en una tradición anual con impacto turístico para todo Sonora.

Previo al desarrollo del programa, anunciaron que se tendrán nuevas reuniones para afinar detalles y lograr un festival atractivo y seguro.

La edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026 se proyecta desarrollar del 23 al 31 de enero de 2026, por lo que se espera en las próximas semanas la presentación oficial de la cartelera que se tendrá durante la nueva edición

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

Contenido Relacionado
Disminuyen homicidios dolosos en Sonora: Durazo
Sonora

Disminuyen homicidios dolosos en Sonora: Durazo

Octubre 08, 2025

Destaca el gobernador la estrategia de seguridad coordinada con el Gobierno Federal

Arranca limpieza de panteones en Navojoa para tenerlos listos el Día de Muertos
Sonora

Arranca limpieza de panteones en Navojoa para tenerlos listos el Día de Muertos

Octubre 07, 2025

Los primeros trabajos arrancaron en el Panteón Jardín, contempla desyerbado, retiro de basura y la posterior instalación de iluminación

Se registra en Navojoa otro fallecimiento por golpe de calor
Sonora

Se registra en Navojoa otro fallecimiento por golpe de calor

Octubre 07, 2025

Suman dos decesos registrados este 2025, es el único Municipio de la región que registra muertes