Preparan FAOT 2026

Álamos se prepara para la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), por lo que autoridades municipales encabezaron una reunión previa con Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura, para el diseño del plan operativo.

En lo que será una nueva edición para 2026, se busca superar la asistencia y derrama económica que se tuvo en el presente año, la cual alcanzó una afluencia de casi 105 mil asistentes y más de 159 millones de pesos.

Fue el presidente municipal, Samuel Borbón Lara, quien encabezó la primera Mesa de Seguridad rumbo al desarrollo de la nueva edición, en la que participaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Estatal y Municipal, la Oficina del Ejecutivo Estatal y el Sistema Estatal de Comunicación Social, para diseñar el plan operativo que garantice un festival seguro.

El munícipe describió que, como en cada edición, se tiene el compromiso del Gobierno del Estado por coordinar el desarrollo del programa, convertido en una tradición anual con impacto turístico para todo Sonora.

Previo al desarrollo del programa, anunciaron que se tendrán nuevas reuniones para afinar detalles y lograr un festival atractivo y seguro.

La edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026 se proyecta desarrollar del 23 al 31 de enero de 2026, por lo que se espera en las próximas semanas la presentación oficial de la cartelera que se tendrá durante la nueva edición