Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy miércoles 8 de octubre

La falta de lluvias en el sur de Sonora continúa agravando la crisis hídrica que desde hace meses afecta a la cuenca del Río Yaqui, una de las más importantes del estado. La prolongada sequía ha reducido drásticamente los niveles de las presas Angostura, Novillo y Oviáchic, ya que se mantienen por debajo de lo esperado para esta época del año.

La escasez de agua amenaza no solo el suministro para la población, sino también las actividades agrícolas e industriales que dependen de este vital recurso.

NIVEL DE PRESAS HOY 8 DE OCTUBRE

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido el 2 de octubre, las presas Angostura, Novillo y Oviáchic almacenan en conjunto 2,135.4 millones de metros cúbicos (Mm³), equivalente apenas al 30.5 % de su capacidad total. Si bien esta cifra es superior en 764.3 Mm³ respecto al mismo periodo de 2024, las autoridades advierten que la recuperación sigue siendo insuficiente ante la falta de precipitaciones sostenidas.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS DEL RÍO YAQUI

El informe actualizado de este miércoles 8 de octubre muestra que las tres presas continúan en niveles críticos:

Angostura : 311.5 Mm³, al 40.9 % de su capacidad, con un aporte de 11.15 m³/s y sin registro de lluvias recientes .

: 311.5 Mm³, al 40.9 % de su capacidad, con un aporte de 11.15 m³/s y sin registro de . Novillo : 1,381.3 Mm³, al 45.7 %, con un aporte de 1.91 m³/s y sin precipitaciones.

: 1,381.3 Mm³, al 45.7 %, con un aporte de 1.91 m³/s y sin precipitaciones. Oviáchic: 442.6 Mm³, apenas al 13.7 %, con una aportación de 1.91 m³/s y sin lluvias registradas.

En conjunto, los embalses recibieron un aporte total de 35.67 m³/s, cantidad considerada insuficiente para atender la demanda de agua en la región.

Ante este panorama, las autoridades mantienen vigilancia constante sobre los niveles de almacenamiento y exhortan a la población a hacer un uso responsable y racional del agua, mientras se esperan las lluvias que podrían aliviar parcialmente la crisis en el sur de Sonora.