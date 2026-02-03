Surge conflicto por invasión de canal de riego en Navojoa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Autoridades del Ayuntamiento de Navojoa y del Distrito de Riego del Río Mayo atendieron un problema de invasión y relleno de un canal en la colonia Tetanchopo, donde los vecinos pretenden construir viviendas.

El secretario del Ayuntamiento, Rafael Rodríguez Sánchez, acompañado por personal jurídico, informó que la Administración Municipal tuvo conocimiento de la problemática desde el pasado sábado 31 de enero y rápidamente la abordaron para tratar de lograr una solución.

El funcionario dijo a los vecinos que el canal de riego es un cauce natural de agua, por lo que taparlos pudiera tener consecuencias ante eventualidades de lluvias intensas.

"Vamos a realizar las investigaciones correspondientes y tratar de que este asunto permanezca tranquilo, en lo que se toma la decisión de qué es lo que se va a hacer aquí", externó.

Por su parte, el gerente de Operación del Distrito de Riego, Rafael Valdez Avilés, indicó que dicho canal corresponde al Módulo 16, el cual cuenta con una concesión federal otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Señaló que los trabajos y maniobras realizadas por particulares sobre la infraestructura hidráulica son ilegales, aunque reconoció que el canal ha estado en desuso debido a la crisis hídrica.

"La sequía nos ha pegado bastante duro durante los últimos 10 años, por lo que este canal tiene unos cinco años que no se opera", explicó.

Valdez Avilés exhortó a realizar una solicitud formal al Módulo de Riego número 16, para gestionar ante la Conagua un posible cambio de uso de la infraestructura hidráulica.

Por último, los vecinos de Tetanchopo, junto con las autoridades mencionadas, realizaron un recorrido por el canal y reiteraron su petición de un proyecto de embovedado o mejoramiento urbano.