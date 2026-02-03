CTM pide a IMSS evitar el cierre de guarderías

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

De sesenta y tres guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que atendían a un aproximado de 10 mil infantes en Sonora, actualmente los trabajadores cuentan con solo con 47 que reciben alrededor de nueve mil niños, informó Isabel Velázquez Rendón, secretaria de Bienestar Social de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Sonora.

Apuntó que estos datos son de acuerdo a la información que ha proporcionado el IMSS; sin embargo, especulan que hasta son menos de los nueve mil niños los que realmente reciben el servicio de estas guarderías, lo que está afectando a los padres y madres trabajadoras al no contar con un apoyo que por ley se les debería brindar.

Ante esta situación la confederación externó su inconformidad sobre el cierre gradual de las guarderías debido a que los trabajadores se están quedando sin espacio, principalmente en el Estado. "El seguro social nos ha informado que van a abrir los llamados CECIs que son los Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS, pero mientras se logra esto debido a la falta de presupuesto a los prestadores de servicio no les están subiendo el presupuesto conforme al inflación", señaló Velázquez Rendón.

Destacó que el presupuesto y los demás aumentos que se han tenido como logros, mencionado como ejemplo las 40 horas laborales, el aumento al salario mínimo y los días de vacaciones, deben caminar a la par, es decir, que se debe cumplir también con el aumento de recurso para mantener a las guarderías.

Por su parte la secretaria General del Sindicato de Guardería, Esthela Valenzuela, dijo no es una respuesta el hecho de anunciar un CECIs en cada municipio mientras se están cerrando guarderías que tienen una capacidad de 250 niños, esto para abrir un centro que tendrá una capacidad de atender a cien niños.

"Creo que las guarderías o las estancias infantiles que están ahorita, están seguras para atender a la capacidad que tienen que son 250 niños. Porque es muy incómodo decir que el prestador de servicio ya no quiere seguir, pero es responsabilidad del Seguro Social, es responsabilidad de la delegada seguir manteniendo ese servicio y esa prestación a las madres y padres trabajadores", expresó Esthela Valenzuela.