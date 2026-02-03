  • 24° C
Sonora

Fuerza Aérea cambia de mando

Toman protesta al general César Tapia Jiménez

Feb. 03, 2026
General de Ala capitán piloto aviador de Estado Mayor, César Tapia Jiménez

La Base Aérea Militar Número 18 de la Fuerza Aérea Mexicana en Hermosillo, llevó a cabo a través de una ceremonia el cambio de mando, quedando al frente el general de Ala capitán piloto aviador de Estado Mayor, César Tapia Jiménez, quien cuenta con más de 36 años de servicio y quien asumió funciones este martes.

Tapia Jiménez, quien cuenta con una amplia carrera dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde ha ocupado diversos cargos tanto en áreas operativas como administrativas de la Fuerza Aérea Mexicana. Además, se desempeñó como instructor en distintas áreas relacionadas con la aviación militar en su paso por el Colegio del Aire, donde contribuyó a la formación de nuevas generaciones de pilotos y personal especializado.

El nuevo comandante de la Base Aérea Militar Número 18 ha fungido como enlace con las fuerzas armadas de Estados Unidos, fortaleciendo la cooperación y coordinación binacional en materia de seguridad y defensa aérea.

En sus años de servicio activo en la Fuerza Aérea Mexicana ha recibido varias condecoraciones que reconocen su compromiso, disciplina y aportaciones al fortalecimiento de las capacidades operativas de la institución.

Por su parte el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, dijo que este tipo de actos fortalecen el orden y la coordinación institucional en favor de la seguridad del país.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

