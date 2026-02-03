Personas sanas deben acudir a revisiones médicas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La función principal de las clínicas médicas móviles, más que brindar consultas, es la vigilancia epidemiológica con un enfoque a la detección de aquellas enfermedades que tienen un potencial de producir en su momento una epidemia, indicó secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zegarra.

Detalló que hasta el momento se cuenta con 16 clínicas móviles con dos módulos en cada una de ellas, es decir, hay 32 para la atención de la población, de donde se van instalando por un par de días, y las cuales tienen un enfoque de servicios preventivos.

"Es un catálogo con más de veinte servicios preventivos que llevamos a las clínicas móviles, como su nombre lo dice, realmente van orientados a prevenir la enfermedad, y por lo tanto van orientados, en todo caso digamos, a las personas sanas", explicó Alomía Zegarra.

Resaltó que los servicios de salud que se prestan no solamente son para las personas enfermas, que, en caso de no tener signos y síntomas de enfermedad en este momento, también se pueden acercar para trabajar en conjunto en tema de prevención.

Algunos de los servicios donde se trabaja de manera ardua, tal como lo explicó el titular de la dependencia es en la vigilancia epidemiológica, que consiste en la consulta de medicina preventiva, monitoreo epidemiológico, detección y vigilancia contra dengue, rickettsia, paludismo, influenza, entre otras.

También se destaca la atención, detección y manejo de las enfermedades respiratorias agudas y crónicas, así como vacunación universal, donde se procede a la revisión de cartilla de vacunación, complementar y aplicar vacunas e identificar las enfermedades prevenibles por vacunación.

SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECEN