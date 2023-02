Supervisa AMLO obras del Plan de Justicia Yaqui

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo en el marco de su visita a Loma de Guamúchil, que no quiere dejar obras inconclusas al término de su sexenio y urgió a sus colaboradores y autoridades tradicionales a redoblar esfuerzos para concluir los trabajos que comprenden el Plan de Justicia de la Tribu Yaqui .

"No nos dilatemos porque yo ya voy a entregar en un año ocho meses, es lo que me queda, entonces, no quiero dejar nada inconcluso, que terminemos todo", abundó durante su mensaje dirigido a miembros de la etnia en el marco de la supervisión de avances de las obras.

Entre las obras que se llevan a cabo se encuentra el Acueducto Yaqui, que tendrá una extensión de 170 kilómetros para llevar agua a las comunidades y la planta potabilizadora que estará en Loma de Guamúchil, ambos programados para estar funcionando en diciembre de este año.

Se está construyendo también un canal principal partiendo del dique 8 en Loma de Guamúchil y que tendrá una capacidad de 35 millones de metros cúbicos por segundo, adicionales al agua que ya se usa para regar la superficie yaqui, lo que permitirá tener para la ampliación del Distrito 018, alcanzando más de 60 mil hectáreas de superficie agrícola.

López Obrador subrayó la necesidad de completar el sistema de salud mediante el hospital en Vícam, que atenderá a las comunidades yaquis, así como la universidad, programas de vivienda y la introducción de drenaje sanitario.

Autorizó también la petición de apoyos federales para un proyecto ganadero y dijo que se pueden utilizar 30 mil hectáreas que les fueron recuperadas a los miembros de la etnia por parte de la Sedatu.

"Piensen entre ustedes, yo ya les autorizo para que las 30 mil hectáreas que se recuperaron, en esa porción de terreno para los pueblos yaquis, ese terreno que fue restituido, que puedan tener, como están solicitando, el ganado, nosotros vamos a apoyar con eso".

Por otro lado, encomendó a que los jóvenes profesionistas que componen la Comisión Yaqui del Agua, se empiecen a hacer cargo del manejo del Distrito 018 y se debe dejar un fondo para su manejo, con miras a que no quede abandonado.

Resaltó la importancia de regularizar, además, la tenencia de la tierra que se ha recuperado.

AVANCE EN INFRAESTRUCTURA

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, explicó que se lleva un avance global del 87 por ciento en materia de infraestructura.

El funcionario federal explicó que se han concretado mil 700 acciones de vivienda y culminó la primera etapa de infraestructura hidráulica y sanitaria, mientras que la segunda lleva un 60 por ciento, además que se han entregado 37 obras de equipamiento, nueve centros educativos, la Universidad Yaqui, seis centros de salud, seis unidades deportivas, seis espacios públicos y una cooperativa pesquera en Bahía de Lobos.

AVANCES SOCIALES

Además de los avances en materia hídrica y territorial, que consideró los más importantes para la etnia, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, dijo que se han tenido avances importantes en la escuela y el hospital que estarán en Vícam Pueblo y VícamSwitch, respectivamente.

Entre otras cosas, dijo, se están construyendo cinco comedores de la niñez indígena con una inversión de 82 millones de pesos y dos caminos artesanales para mejorar la conectividad.

JUSTICIA PARA LA NACIÓN YAQUI

El gobernador Alfonso Durazo manifestó que con estas acciones del Plan de Justicia, se atiende una deuda histórica con la etnia y reconoció el esfuerzo del presidente por atender a los grupos étnicos de Sonora en materia de agua, salud, educación, tierra y cultura.

Por su parte, el gobernador de Loma de Guamúchil, Obdulio Valencia, dijo a voz de su traductor, que sufrieron varios siglos de despojo, discriminación y racismo, por lo que este plan cristaliza la justicia.

"La justicia comienza a ser una realidad y se cumplen los sueños de los sueños de los antepasados".