Staus tendrá marcha para exigir derechos

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) inició la labor de convocar a sus agremiados, así como a los estudiantes para la próxima marcha programada para el miércoles de esta semana saliendo de rectoría hasta el palacio de gobierno y Congreso del Estado.

La marcha había sido anunciada previamente, sin embargo, no se había concretado debido a que el sindicato estaba en espera de una respuesta positiva por parte de la Universidad de Sonora por la revisión del contrato colectivo que actualmente tienen los académicos, principalmente en el rubro de salud y nivelación de sueldo.

El dirigente del Staus, Cuahutémoc Nieblas Cota, informó que la marcha será el miércoles 22 de octubre a las 10:00 horas, y que partirán del edificio principal de Rectoría hacia el Congreso del Estado y el palacio de gobierno.

"Vamos a exigir aumento salarial justo y un programa de recuperación salarial para académicos y trabajadores administrativos, también una solución al problema del ISR para académicas y trabajadores administrativos, mejores servicios por Isssteson y el cumplimiento de acuerdos de la Revisión 2025 Staus- Unison", detalló Nieblas Cota.

A estas peticiones le han sumado la exigencia de brindar educación gratuita para las estudiantes de la Universidad, y esta será la primera marcha de ese ciclo escolar que recién inició en agosto, pero el sindicato anunció que las medidas y estrategias que vayan tomando pudieran ir en aumento dependiendo la respuesta de las autoridades de la Unison.

Entre las acciones que ha tenido el Staus respecto a la revisión del contrato colectivo por parte de la Unison, ha sido la entrega de la petición directamente en rectoría, también hizo entrega en las oficinas de Isssteson, de las evidencias de la deficiencia que han padecido, y este miércoles será su tercera actividad.