Buscadora por la Paz Sonora descartan puntos de fosas

El grupo Buscadoras por la Paz Sonora descartó la existencia de fosas clandestinas en un punto reportado, y continúan con búsqueda intensa de Arcadio Pesqueira y Juan Enrique Martínez Pérez, informó Cecilia Delgado, vocera del colectivo.

Esta semana el colectivo descartó algunos puntos de búsqueda los cuales fueron proporcionados a través de llamadas anónimas e informaron que continuarán con las búsquedas. "Si tienes alguna información de dónde se encuentra una fosa clandestina no guardes silencio, todo es totalmente anónimo y darás paz a una o varias familias".

Cecilia Delgado, destacó que este fin de semana se unieron a las búsquedas realizadas en Tubutama, Átil, Saric y Sásabe, además informó que tuvieron hallazgo en la entrada del rancho El Taren, aproximadamente en el kilómetro 220 de la carretera Hermosillo–Guaymas. Se trata de un hombre encontrado boca abajo, de tez morena, cabello chino, corto, con presencia de algunas canas en la sien, y vestimenta formada por un pantalón de mezclilla color negro. "Aparentemente presenta dos impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza, sus características físicas, podría tratarse de una persona con rasgos centroamericanos".

Respecto a las personas mencionadas, dijo que se encuentran descartando puntos y que continuarán con la búsqueda acompañadas de los familiares de los desaparecidos. "Invitamos a las familias a que se unan a la búsqueda, a que se unan a la lucha, que sabemos que es algo triste, pero pues si no los buscamos nosotros, nadie los va a buscar con el amor que nosotros lo hacemos como siempre les he dicho y continuamos", expresó Cecilia Delgado.

En este mismo sentido dijo que hay colectivos que salen a buscar y que no se quedan en casa porque quieren llevar a los desaparecidos de vuelta a casa con sus familiares. "Por eso seguimos en la lucha, porque los queremos de vuelta".

La Buscadoras por la Paz en Sonora, invitan a las familias que tengan a un ser querido desaparecido a unirse a la búsqueda, este martes 21 de octubre estarán en dos puntos de reunión en la capital de Estado, uno en la gasolinera "El Gallo" y el otro punto en Sóstenes Rocha 731, fraccionamiento Virreyes, para ambos la cita es a las 7:30 de la mañana.