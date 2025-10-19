Canaco busca actualizar licencias de comercios en Sonora

Con el objetivo de brindar certeza al cliente y protección patrimonial a los dueños de comercios, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) realizará por primera vez una jornada de regularización en todos los rubros para que actualicen su licencia, informó Javier Moreno Durán, presidente de Canaco Hermosillo.

Esta jornada se realizará con el apoyo del Ayuntamiento de Hermosillo, quien ofrecerá descuentos de hasta cien por ciento en recargos, así como asesorías sobre desarrollo económico para el impulso de las empresas. Entre los servicios que estarán prestando con promociones será de Catastro, Ecología y Protección Civil por mencionar algunos.

"Vamos hacer un llamado a todas las empresas con quienes tenemos alianzas por ejemplo, con electricistas donde ellos nos ayudarán a sacar los planos eléctricos que son un requisito, y que con este apoyo será más barato para el comerciante. Vamos a tratar que esto sea lo más amigable posible y que la gente se vaya feliz con su licencia", abundó Moreno Durán.

El empresario ejemplificó, que uno de los mayores descuentos será el de predial con un cien por ciento, y aclaró que esta y otras promociones o apoyos, las tendrán disponibles solo del 20 al 24 de octubre y que posterior a dichas fechas no se garantizaban los beneficios que se brindaran esos días.

Javier Moreno, destacó que esta invitación está abierta no solo para los afiliados de Canaco o Fecanaco. "Los que no están afiliado a Canaco o Fecanaco, vénganse también y vemos la manera de que haya descuentos y que también se afilien a la cámara, además por lo pronto se habla de una jornada de Canaco, pero la idea que crezca y que posteriormente se extienda a más cámaras".

La jornada se llevará a cabo del lunes 20 al viernes 24 de octubre, en las instalaciones de Canaco ubicadas en Hermosillo, en horario de ocho de la mañana a seis de la tarde. Actualmente en Hermosillo se cuenta con un promedio de 37 mil comercios y con esta jornada se espera obtener un resultado más certero de cuántos comercios se encuentran operando de manera regular.