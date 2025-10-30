SSP reducirá índices de incidencia delictiva

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, prepara ampliación del programa "Reconecta Con la Paz", hacia Cajeme, Guaymas, Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado, para trabajar con en la reintegración a la sociedad y seguimiento de jóvenes que cumplen alguna condena en libertad condicional, dijo la coordinadora del Centro estatal de prevención del delito y participación ciudadana, Rita Olivia Burgos Villaescusa.

Actualmente, este programa que brinda un seguimiento se ha implementado en Hermosillo en ocho jóvenes, donde a través de este programa realizan labores de limpieza mientras aprenden a desarrollar algún oficio y al mismo tiempo llevan materias de valores y control de emociones basados en la reflexión para creer en un entorno de cordialidad y mediación.

"Queremos que cuando una persona tenga el beneficio de la libertad condicional, sepa que no va a pasarla sola, que va a poder estar bajo este programa que es un trabajo a medida para que su reintegración sea correcta para que pueda tener un trabajo y estudiar para tener mejores familias en Sonora", expresó Burgos Villaescusa.

Explicó que esta estrategia ya ha sido probada en la ciudad de México, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fungió como jefa de gobierno, por lo tanto, ya se encuentra fundamentada en el código nacional de procedimientos penales, considerando importante brindar una segunda oportunidad a todas las personas.

"Vamos a movernos a los demás municipios, estamos revisando a los beneficiarios de Cajeme, Guaymas, Caborca, Nogales y San Luis Río Colorado, para disminuir los índices de reincidencia delictiva y reducir los ciclos de violencia a nivel comunitario, y va dirigido a personas de 18 a 35 años que han cometido un delito menor y alcanzan un beneficio de la ley para pasar el proceso en libertad condicionada", detalló la funcionaria.

También dijo que una vez que concluyan con el periodo de castigo, pueden quedarse dentro del programa debido a que se continúa con un seguimiento puntual para tener la certeza de que se ha llegado a la meta final.