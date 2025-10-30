  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 30 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Hacienda brindará descuentos a contribuyentes

Tendrán el cien por ciento de descuento

Oct. 30, 2025
Jorge Iván de la Rosa Flores, secretario de hacienda del gobierno del Estado
Jorge Iván de la Rosa Flores, secretario de hacienda del gobierno del Estado

Son un millón cien vehículos los que se encuentran en movimiento en el Estado, los cuales el 31 por ciento se encuentra presenta un rezago en la regularización de vehículos, además hay otro padrón de unidades que no se usan y que los dueños no gestionaron la baja, informó Jorge Iván de la Rosa Flores, secretario de hacienda del gobierno del Estado.

Mencionó que estos datos solo corresponden al rezago de los autos en movimiento, sin embargo, existe otro tanto que no está en uso y que no han sido dados de baja por cualquier motivo, y que esto es un trámite que se debe realizar para que no siga aumentando el adeudo para el dueño, pero en este caso no se tiene una cantidad estimada.

"Una vez se activen los descuentos para contribuyentes a través del programa el Buen Fin, esperamos llegar a un aproximado de setenta y ocho por ciento de cumplimiento, del 1 de noviembre al 31 de diciembre que es el periodo que permanecerá abierto el sistema con el cien por ciento de descuento", explicó De la Rosa Flores.

El funcionario habló acerca de que para hacer este trámite no se necesitan gestores puesto que el sistema de la agencia fiscal lo arroja en automático y asimismo resaltó que no es necesario acudir de manera directa a las oficinas, porque se puede hacer el pago en línea o bien en establecimientos.

"Este beneficio es para contribuyentes con omisiones de revalidación anual de placas, 2025 y años anteriores, así como para contribuyentes con convenios de pagos en parcialidades que se encuentren vencidos", apuntó el funcionario.

Respeto al programa de descuentos a través del Buen Fin, dijo que también se contempla para para contribuyentes con adeudos en la revalidación anual y canje de licencia de alcoholes del año 2025 y anteriores; prestadores de servicios que operen el servicio público de transporte con adeudos del mes de octubre 2025 y anteriores; así como en las omisiones de impuesto por la prestación de servicios de hospedaje generado en el mes de septiembre de 2025 y anteriores.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy, 30 de octubre: Masa de aire polar permanece en la entidad
Sonora

Clima en Sonora hoy, 30 de octubre: Masa de aire polar permanece en la entidad

Octubre 30, 2025

El frente frío 11 está propiciando amaneceres frescos, sobre todo en la región montañosa

Alista Navojoa sus panteones
Sonora

Alista Navojoa sus panteones

Octubre 30, 2025

Se está trabajando en iluminación y accesos, describió el alcalde Jorge Elías Retes

VIDEO | Acusan que crematorio de San Luis Río Colorado echa humo y malos olores
Sonora

VIDEO | Acusan que crematorio de San Luis Río Colorado echa humo y malos olores

Octubre 29, 2025

La chimenea del lugar emite gruesas fumarolas; vecinos están alarmados por la emisión partículas de cenizas