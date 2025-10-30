Hacienda brindará descuentos a contribuyentes

Son un millón cien vehículos los que se encuentran en movimiento en el Estado, los cuales el 31 por ciento se encuentra presenta un rezago en la regularización de vehículos, además hay otro padrón de unidades que no se usan y que los dueños no gestionaron la baja, informó Jorge Iván de la Rosa Flores, secretario de hacienda del gobierno del Estado.

Mencionó que estos datos solo corresponden al rezago de los autos en movimiento, sin embargo, existe otro tanto que no está en uso y que no han sido dados de baja por cualquier motivo, y que esto es un trámite que se debe realizar para que no siga aumentando el adeudo para el dueño, pero en este caso no se tiene una cantidad estimada.

"Una vez se activen los descuentos para contribuyentes a través del programa el Buen Fin, esperamos llegar a un aproximado de setenta y ocho por ciento de cumplimiento, del 1 de noviembre al 31 de diciembre que es el periodo que permanecerá abierto el sistema con el cien por ciento de descuento", explicó De la Rosa Flores.

El funcionario habló acerca de que para hacer este trámite no se necesitan gestores puesto que el sistema de la agencia fiscal lo arroja en automático y asimismo resaltó que no es necesario acudir de manera directa a las oficinas, porque se puede hacer el pago en línea o bien en establecimientos.

"Este beneficio es para contribuyentes con omisiones de revalidación anual de placas, 2025 y años anteriores, así como para contribuyentes con convenios de pagos en parcialidades que se encuentren vencidos", apuntó el funcionario.

Respeto al programa de descuentos a través del Buen Fin, dijo que también se contempla para para contribuyentes con adeudos en la revalidación anual y canje de licencia de alcoholes del año 2025 y anteriores; prestadores de servicios que operen el servicio público de transporte con adeudos del mes de octubre 2025 y anteriores; así como en las omisiones de impuesto por la prestación de servicios de hospedaje generado en el mes de septiembre de 2025 y anteriores.