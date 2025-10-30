  • 24° C
Sonora

Alista Navojoa sus panteones

Se está trabajando en iluminación y accesos, describió el alcalde Jorge Elías Retes

Oct. 30, 2025
Con programas de iluminación, raspado de calles y hasta bacheo, se está trabajando en el acondicionamiento de los panteones de Navojoa durante todos los días, los cuales estarán listos para este Día de Muertos.

Así lo dio a conocer el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, durante el recorrido de supervisión realizado a los panteones del área urbana de Navojoa, en el que dependencias como Servicios Públicos y la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) están ultimando detalles.

imagen-cuerpo

"Mantenemos recorridos en todos los panteones para ir revisando las condiciones que se tienen, vigilar los accesos y por donde van a circular las familias. La idea es que se tengan rutas en buen estado", pronunció.

Elías Retes agregó que también se está trabajando en el retiro de maleza desde hace algunas semanas, con lo que se logrará ofrecer predios totalmente limpios durante el 1 y 2 de noviembre, cuando las familias salgan a velar.

De igual manera, externó que en Navojoa la seguridad será prioridad, con el operativo de vigilancia que se mantendrá por parte de Seguridad Pública y elementos de Protección Civil.

imagen-cuerpo

Los panteones que hay en Navojoa son, en lo urbano: el Jardín o Nuevo, Viejo y Las Piedritas; mientras que en las comisarías están los de Santa María del Buáraje, Guayparín, Rosales, Camoa, Tesia, Masiaca, Bacabachi, Pueblo Mayo, Cohuirimpo y El Recodo

Édgar Coronado
Édgar Coronado

Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico con una amplia experiencia en la creación de reportajes periodísticos, fotorreportajes y contenido gráfico para prensa escrita. Inicié mi trayectoria en 2015, cubriendo notas y reportajes deportivos, y editando contenido para redes sociales y páginas web.

