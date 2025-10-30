Clima en Sonora hoy, 30 de octubre: Masa de aire polar permanece en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), con base en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para hoy, 30 de octubre.

La dependencia informó que durante este jueves se mantendrán condiciones de estabilidad atmosférica en todo el estado de Sonora, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico, la masa de aire polar asociada al frente frío 11 permanecerá sobre el noreste de la entidad, interactuando con la corriente en chorro subtropical, lo que podría generar vientos moderados con posibles tolvaneras en las regiones mencionadas.

Asimismo, esta masa de aire polar propiciará amaneceres fríos a frescos, con temperaturas que oscilarán entre los 3°C y 14°C en zonas montañosas durante los próximos tres días.

Por otro lado, una circulación anticiclónica favorecerá la estabilidad atmosférica, manteniendo temperaturas máximas de 35 a 39°C en la mayor parte del territorio sonorense.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Mínima de 19°C y máxima de 37°C , humedad relativa de 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia.

: y , humedad relativa de 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón : Mínima de 19°C y máxima de 37°C , humedad del 80%. Vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados.

: y , humedad del 80%. Vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados. Nogales : Mínima de 11°C y máxima de 29°C , humedad del 55%. Vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados.

: y , humedad del 55%. Vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados. San Luis Río Colorado : Mínima de 17°C y máxima de 35°C , humedad del 20%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados.

: y , humedad del 20%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados. Navojoa : Mínima de 20°C y máxima de 36°C , humedad del 85%. Vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados.

: y , humedad del 85%. Vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos despejados. Agua Prieta : Mínima de 10°C y máxima de 29°C , humedad del 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados.

: y , humedad del 60%. Vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos despejados. Guaymas: Mínima de 21°C y máxima de 32°C, humedad del 80%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados.

La CEPC recomendó a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, protegerse ante los cambios bruscos de temperatura y tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento en el norte del estado.