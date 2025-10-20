Sonora tendrá inversión industrial en 2026

Para el próximo año llegará más industria a Sonora y se destinará una inversión de 500 millones de pesos para la construcción de sus instalaciones; sin embargo, aún se está trabajando en los acuerdos de terrenos y permisos, explicó Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo del Estado de Sonora.

El anuncio fue realizado por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sonora, a través de su presidente, Gilberto Armando Robles Bustamante, quien informó que se tiene previsto que sean tres compañías las que instalen sus naves industriales en la capital del Estado para el 2026.

Por su parte, el secretario de Economía señaló que hay unos proyectos que no han podido anunciar de forma detallada hasta que logren cerrar con las empresas los acuerdos que se están haciendo, que es de los terrenos con permisos.

"Gilberto es parte de la asociación sonorense de parques industriales y hay una gran relación con los empresarios, la verdad es que trabajamos con los empresarios de Sonora todo este tipo de proyectos, primero para que generen una buena relación con los empresarios locales y los empresarios de fuera que buscan esas alianzas", abundó Gradillas Pineda.

Añadió que, desde el Gobierno del Estado, como secretaría de economía se encuentran buscando vincular siempre con los empresarios de Sonora este tipo de proyectos. "Es para que generen empleos sonorenses, talento humano sonorense y los sonorenses también destaquen en cada una de las inversiones que lleguen al Estado".

Por su parte la Coparmex, dio a conocer que se encuentran a la espera del anuncio oficial del proyecto para poder participar como proveedor de materiales dentro de las empresas que lleguen a la Entidad, además la confederación destacó que estas inversiones representarán una derrama económica para sectores como de la construcción y la industria.