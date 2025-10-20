Panteón de Etchojoa saturado, solo hay 40 lotes disponibles

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, la saturación de espacios en los panteones de la región ha sido una tema que ha ido incrementando, como ejemplo, se tiene el municipio de Etchojoa, en el que el panteón principal ya se encuentra con sobrecupo.

Según la titular de Sindicatura Municipal, Sayra Angelica Borbón Anguamea, el panteón principal cuenta con 12 mil espacios ocupados, con una disponibilidad de apenas 40 lotes para sepulturas.

Durante los últimos tres años, se han vendido apenas 35 lotes, precisamente ante la falta de espacios que se tienen, lo que dejó ingresos para el Ayuntamiento de 44, 805 pesos, sin embargo, evidenciando la necesidad de la creación de un nuevo campo santo.

No obstante, la funcionaria municipal dio a conocer que vía cabildo, se aprobó tiempo atrás la compra de un terreno para contar con nuevo panteón, pero el cual no se ha concretado, ya que se están llevando a cabo trámites sanitarios y estudios correspondientes por un topógrafo para definir si el terreno es apto.

En lo que respecta al panteón viejo y jardines, situados en la comunidad de Bacobampo, agregó que la disponibilidad es escasa, limitado solo a espacios entre pasillos y en las orillas, considerándose prácticamente nulo.

La saturación de espacios en los panteones de Etchojoa ha sido un tema evidenciado desde 2023, sin embargo, no se ha concretado la construcción de un nuevo espacio para incrementar la disponibilidad que se tiene.