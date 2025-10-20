Clima en Sonora hoy, 20 de octubre: amaneceres fríos y tardes calurosas; estas son las temperaturas mínimas y máximas

La Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en el análisis de información meteorológica proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, informa las condiciones del clima en Sonora este lunes 20 de octubre.

Durante la jornada de hoy se esperan condiciones atmosféricas estables en todo el territorio estatal, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvias. Se prevén amaneceres fríos a frescos, con temperaturas mínimas de entre 7 y 14°C en zonas de la sierra, y un ambiente cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas máximas de entre 36 y 38°C en el centro y sur del estado.

SE ACERCA OTRO FRENTE FRÍO

Asimismo, se informa sobre la aproximación de un nuevo frente frío al estado durante el 28 de octubre, lo que podría ocasionar un ligero descenso en las temperaturas, así como rachas de viento moderadas, principalmente en el noroeste de la entidad.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Temperatura mínima de 19°C y máxima de 36°C . Humedad relativa del 65%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de lluvia.

: Temperatura y . Humedad relativa del 65%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Cielos mayormente despejados y 0% de probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón : Mínima de 20°C y máxima de 37°C . Humedad relativa del 65%. Vientos de hasta 30 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.

: Mínima de 20°C y . Humedad relativa del 65%. Vientos de hasta 30 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de precipitación. Nogales : Mínima de 9°C y máxima de 29°C . Humedad del 65%. Vientos con rachas de hasta 30 km/h. Cielos despejados.

: Mínima de 9°C y . Humedad del 65%. Vientos con rachas de hasta 30 km/h. Cielos despejados. San Luis Río Colorado : Mínima de 15°C y máxima de 34°C . Humedad del 40%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Cielos despejados.

: Mínima de 15°C y . Humedad del 40%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 30 km/h. Cielos despejados. Navojoa : Mínima de 20°C y máxima de 37°C . Humedad relativa del 75%. Vientos moderados y cielos mayormente despejados.

: Mínima de 20°C y . Humedad relativa del 75%. Vientos moderados y cielos mayormente despejados. Agua Prieta : Mínima de 10°C y máxima de 30°C . Humedad del 70%. Vientos de hasta 30 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia.

: Mínima de 10°C y . Humedad del 70%. Vientos de hasta 30 km/h. Cielos despejados y sin probabilidad de lluvia. Guaymas: Mínima de 22°C y máxima de 32°C. Humedad del 65%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielos mayormente despejados.

La Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar las precauciones necesarias ante los cambios de temperatura y la posible presencia de vientos moderados en algunas regiones.