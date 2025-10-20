Vuelve arder el Basurón

Este fin de semana, ardió una vez más el basurón de Huatabampo, una zona que en reiteradas ocasiones ha impactado con fuertes contaminantes a la comunidad. Si bien se logró sofocar las llamas a tiempo, no se responsabilizó a nadie.

Según la Unidad Municipal de Protección Civil de Huatabampo, el incendio fue atendido oportunamente por personal de emergencias y se logró controlar antes de que dejara un impacto negativo para el Municipio.

"Participaron las unidades C1, M18 y R9, además de contar con el apoyo de elementos de Seguridad Pública, quienes resguardaron la zona para evitar el ingreso de personas y facilitar las labores de sofocación", dieron a conocer.

Sin embargo, una vez más, el impacto lo resintieron familias que viven cerca del predio destinado para el depósito final de basura, quienes ya han solicitado por mucho tiempo que se asigne un relleno sanitario, pero no se ha atendido el tema.

Ambientalistas de la región recordaron que en este caso se está violentando el derecho a vivir en un ambiente saludable, lo que se puede constatar con los muchos reportes de personas —sobre todo de quienes viven cerca del basurón— que ya sufren enfermedades respiratorias.

Cabe destacar que los municipios de Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez no cumplen con los lineamientos que establecen contar con un Relleno Sanitario funcional y que este se encuentre alejado del asentamiento humano