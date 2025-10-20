Muere trabajador electrocutado en Navojoa al tocar cables de alta tensión

Navojoa inició con saldo rojo esta semana, al reportarse el fallecimiento de un trabajador mientras se encontraba realizando el mantenimiento de aires acondicionados, el cual por accidente tuvo contacto con cables de alto voltaje, lo que terminó por arrebatarle la vida.

El hecho se registró cerca de las 10:00 de la mañana de este lunes sobre la parte superior de una dulcería local, situada en pleno centro de la ciudad, lo que provocó que rápidamente se movilizaran los servicios de emergencia, sin embargo, al llegar al lugar, la persona ya se encontraba sin vida.

Tras confirmar el deceso del hombre, cuya identidad no ha sido revelada, las autoridades procedieron con las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo.

Lázaro Parra Portillo, titular de Seguridad Pública Municipal, dio a conocer que habría sido un descuido del trabajador lo que provocó el accidente, lo que evidencia la importancia de que las empresas encargadas refuercen la prevención.

"Un hecho muy lamentable el que se presentó en esta ocasión, los accidentes de un momento a otro se llegan a presentar, por eso es muy importante acatar las medidas de seguridad necesarias", concluyó.