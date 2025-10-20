  • 24° C
Sonora

Más de 46 mil visitantes asisten al Festival Cultural Álamos Pueblo Mágico

El evento finalizó con saldo blanco, en el que se tuvieron visitantes de Sonora, Baja California y Sinaloa

Oct. 20, 2025
Una asistencia de 46 mil 283 personas dejó este fin de semana el Festival Cultural Álamos Pueblo Mágico, con tres días de actividades para la promoción turística y el impulso del pueblo mágico.

María José Barriga, coordinadora de la Oficina de Turismo Municipal, describió que fueron los días sábado y domingo los de mayor afluencia, en un evento que supero las expectativas, con beneficio al sector hotelero que alcanzó un 85 por ciento de su capacidad

"Sin duda fue un impacto muy positivo en el turismo y en lo cultural, contamos con el apoyo de autoridades municipales y estatales en el tema de la seguridad para que el visitante se sintiera seguro, con una excelente dirección del alcalde Samuel Borbón Lara", pronunció.

El evento, dijo que logró concluir en saldo blanco, en el que se contabilizaron visitantes regionales de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Ciudad Obregón, así como de municipios de otras partes del Estado, como el caso de Hermosillo y Nogales, pero también de Baja California y Sinaloa.

"Gracias a la buena coordinación, se logró concluir con saldo blanco, el apoyo de la Policía Estatal fue fundamental, así como elementos municipales que apoyaron", expresó.

El evento contó con actividades culturales, talleres, presentaciones artísticas, música en vivo y un recorrido por la Ruta del Arte, donde participarán artistas locales.

La siguiente ruta de actividades en Álamos, será a finales de este mes, cuando se desarrolle una nueva edición del Festival de la Calaca.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
