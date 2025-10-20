  • 24° C
La autoexploración mamaria, un acto de amor propio: Lorenia Valles

Según datos del Inegi 2024, el 99% de los casos de cáncer de mama se presentan en mujeres, de las cuales nueve de cada diez tienen entre 40 y 69 años

Oct. 20, 2025
Fomentar la prevención y el diagnóstico oportuno es un acto de amor propio

 "Ninguna mujer está sola en la lucha contra el cáncer de mama. Esta enfermedad nos une amorosamente para crear conciencia, sentirnos más seguras, compartir nuestras inquietudes y contar nuestros testimonios de vida", expresó la senadora Lorenia Valles Sampedro durante la Caminata por la Lucha contra el Cáncer de Mama, organizada por las autoridades de salud en Sonora.

En el evento, que reunió a familias, personal del sector salud, niñas, niños y mascotas, la legisladora sonorense destacó que, según datos del Inegi 2024, el 99% de los casos de cáncer de mama se presentan en mujeres, de las cuales nueve de cada diez tienen entre 40 y 69 años.

LA AUTOEXPLORACIÓN

"Fomentar la prevención y el diagnóstico oportuno es un acto de amor propio. La autoexploración mamaria y la atención médica inmediata ante cualquier cambio son fundamentales. Hablemos del cáncer de mama con nuestras madres, hijas, hermanas, tías, amigas, vecinas y también con los hombres, porque la prevención nos involucra a todas y todos", subrayó.

Asimismo, reconoció el trabajo de las instituciones de salud pública en la concientización y atención integral del cáncer de mama, al ofrecer servicios médicos, estudios de laboratorio y medicamentos gratuitos, especialmente en beneficio de las personas sin seguridad social.

"Las y los trabajadores de la salud realizan una labor admirable en las unidades médicas y en las comunidades. Hoy, los servicios de salud llegan a las regiones más alejadas e incluso a los hogares, gracias a programas como Salud Casa por Casa, los consultorios médicos comunitarios y las ferias de servicios Sonora Atiende", añadió Valles Sampedro.

En la caminata participaron instituciones como IMSS Bienestar Sonora, IMSS, Issste, Isssteson, Sedena, Semar, así como las representaciones sindicales del SNTSA y el Sutspes.

Luis Flores
Luis Flores

Egresado de mercadotecnia y negocios en la UTS, coeditor web con experiencia en temas como economía y agricultura.

