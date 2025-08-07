Sonora se viste de fiesta: Disfruta del Dino Fest y otros eventos en agosto

El mes de agosto en Sonora está lleno de actividades turísticas y culturales para disfrutar en familia. Desde fiestas patronales hasta conciertos, pasando por eventos deportivos y empresariales, la entidad celebrará su rica historia y tradiciones con una variedad de festividades que reflejan su diversidad.

DINO FEST 2025: LA TIERRA DE DINOSAURIOS SE PREPARA PARA UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Uno de los eventos más esperados es el Dino Fest 2025, que se celebrará del 14 al 17 de agosto en Esqueda, municipio de Fronteras, conocida como la "Tierra de Dinosaurios". Esta fiesta promete ser una experiencia jurásica inolvidable. Los asistentes podrán disfrutar de una serie de actividades como exposiciones, talleres de paleontología, actividades infantiles y mucho más. El evento está organizado por el H. Ayuntamiento de Fronteras 2024-2027 y tiene como objetivo acercar la ciencia, la cultura y la diversión para toda la familia.

FIESTAS PATRONALES Y EVENTOS CULTURALES EN TODO SONORA

Además del Dino Fest, Sonora ofrecerá una variada agenda de eventos en varios municipios. Las fiestas patronales son una de las principales atracciones durante este mes, con celebraciones tradicionales en distintas localidades.

En estos eventos se contará con cabalgatas, jaripeos, presentaciones de danza, bailes y caravanas. Sonora se llena de color y tradición, ofreciendo a los turistas y locales una oportunidad para conocer más sobre la cultura de la región.

SONORA: UN ESTADO EN AUGE TURÍSTICO

En conferencia de prensa, Roberto Gradillas, secretario de Economía y Turismo de Sonora, destacó la importancia de estos eventos para el desarrollo turístico del estado. "Sonora está de moda", afirmó, señalando que el estado ha experimentado un crecimiento en materia turística, respaldado por datos del Inegi.

Los eventos son una muestra de la riqueza cultural de Sonora, que atrae a turistas de todas partes y genera un beneficio social para la población local. Además, se celebran en diferentes municipios como Huépac, Huásabas, Fronteras, Bacerac, Naco, Nácori Chico y Nogales, lo que permite a los sonorenses disfrutar de actividades cerca de su hogar.

CALENDARIO DE EVENTOS EN SONORA

Fiestas Patronales de San Lorenzo en Huépac : del 6 al 10 de agosto.

de en : del 6 al 10 de agosto. Fiestas Patronales en Huásabas: del 14 al 17 de agosto.

en Huásabas: del 14 al 17 de agosto. Fiestas Patronales de Bacerac: del 15 al 17 de agosto.

de Bacerac: del 15 al 17 de agosto. Fiestas de Agosto en Naco: del 22 al 24 de agosto.

Fiestas Patronales Santa Rosa de Lima en Nácori Chico: del 29 de agosto al 1 de septiembre.

Santa Rosa de Lima en Nácori Chico: del 29 de agosto al 1 de septiembre. Dino Fest 2025 ( Fronteras ): el 14 y 15 de agosto.

( ): el 14 y 15 de agosto. Expo Bacanora 2025 (Nogales): el 30 de agosto.

UNA FIESTA PARA TODOS

Con una oferta tan variada de eventos, Sonora se convierte en un destino turístico ideal para los últimos días del verano. No solo los sonorenses, sino también turistas de otras partes del país, podrán disfrutar de la calidez de su gente y la belleza de sus tradiciones.

¡No te pierdas las fiestas y eventos que estarán ocurriendo en Sonora este mes de agosto y prepárate para vivir una experiencia única!