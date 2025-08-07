  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 7 de agosto: Onda de calor sigue castigando a la mayor parte del estado

Es importante guardar precauciones ante las altas temperaturas, asimismo, mantener a las mascotas en un lugar fresco, con agua y comida

Ago. 07, 2025
La Coordinación Estatal de Protección Civil, tras la valoración y análisis de la información meteorológica proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, emitió el pronóstico del clima en Sonora para el día de hoy, jueves 7 de agosto.

La dependencia indicó que, debido a la aproximación de una circulación anticiclónica, se prevé la presencia de una onda de calor que generará un ambiente caluroso a muy caluroso en la región. Las temperaturas máximas podrían oscilar entre 40 y 45°C, e incluso superar estos valores en algunos puntos de los valles y en el noroeste de Sonora. Este fenómeno también provocará una disminución significativa en la probabilidad de tormentas en la mayor parte del estado.

Por otro lado, el Monzón Mexicano, en combinación con divergencia atmosférica, ocasionará tormentas eléctricas aisladas en el sur y sureste del estado, con lluvias de moderadas a fuertes (entre 25 y 50 mm) y ráfagas de viento superiores a los 60 km/h.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

  • Temperatura mínima: 30°C
  • Temperatura máxima esperada: 44°C
  • Humedad relativa: 55%
  • Viento: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Cielos: Mayormente despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 30%.

CIUDAD OBREGÓN

  • Temperatura mínima: 28°C
  • Temperatura máxima esperada: 40°C
  • Humedad relativa: 70%
  • Viento: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Cielos: Mayormente despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 40%.

NOGALES

  • Temperatura mínima: 23°C
  • Temperatura máxima esperada: 40°C
  • Humedad relativa: 40%
  • Viento: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Cielos: Mayormente despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 30%.

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Temperatura mínima: 30°C
  • Temperatura máxima esperada: 47°C
  • Humedad relativa: 25%
  • Viento: Promedio de 15 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Cielos: Despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 0%.

NAVOJOA

  • Temperatura mínima: 28°C
  • Temperatura máxima esperada: 40°C
  • Humedad relativa: 75%
  • Viento: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Cielos: Mayormente despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 50%.

AGUA PRIETA

  • Temperatura mínima: 23°C
  • Temperatura máxima esperada: 41°C
  • Humedad relativa: 40%
  • Viento: Promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
  • Cielos: Mayormente despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 30%.

GUAYMAS

  • Temperatura mínima: 29°C
  • Temperatura máxima esperada: 35°C
  • Humedad relativa: 70%
  • Viento: Promedio de 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Cielos: Despejados.
  • Probabilidad de precipitación: 20%.

RECOMENDACIONES ANTE LA ONDA DE CALOR

Se exhorta a la población a tomar precauciones debido a las altas temperaturas que podrían generar condiciones peligrosas para la salud. Se recomienda:

  • Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor calor.
  • Mantenerse hidratado, consumiendo líquidos de forma constante.
  • Evitar realizar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor.
  • Estar atentos a posibles tormentas eléctricas en el sur y sureste del estado.
  • Asimismo, es fundamental el cuidado de las mascotas ante las altas temperaturas, procurando mantenerlas en un lugar fresco, con agua y comida suficiente.

La Coordinación Estatal de Protección Civil continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y emitirá actualizaciones conforme sea necesario.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros
