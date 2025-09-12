Sonora se transforma

Con nuevas carreteras como la Guaymas-Chihuahua y Bavispe-Nuevo Casas Grandes, el gobernador Alfonso Durazo Montaño transforma Sonora y consolida la conectividad en beneficio de la economía y el turismo de la región. Estos proyectos requirieron una inversión superior a los 5 mil millones de pesos, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal señaló que la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes representa el cumplimiento de una demanda histórica de los habitantes de la sierra de Sonora, quienes por años han solicitado caminos seguros y accesibles para más de 115 mil residentes de la zona. Esta obra, en el tramo correspondiente a Sonora, comprende una extensión de 18 kilómetros con una inversión de 774.5 millones de pesos.

En total, esta vía contempla una inversión de mil 608 millones de pesos y una longitud de 67 kilómetros. Se estima que generará un ahorro de 95 minutos en el trayecto para los usuarios, promoviendo el turismo local y extranjero en las zonas rurales del Estado; además, permitirá eficientar el comercio terrestre que conecta con el Puerto de Guaymas.

“Ya entregamos la carretera Agua Prieta-Bavispe, que reduce a la mitad el tiempo de traslado. Unimos pueblos, creamos oportunidades y detonamos el desarrollo regional”, refirió el gobernador.

Como parte de las vertientes que conforman el Plan Sonora de Energías Sostenibles, la carretera Guaymas-Chihuahua atraerá más inversiones al Puerto de Guaymas como salida de mercancías hacia países asiáticos. La obra incluye pavimentación, trabajos de drenaje y señalización, con el objetivo de impulsar al Puerto como un Polo de Desarrollo económico en beneficio de las y los sonorenses.