Aumentará espacio de Casas del Bienestar: CTM

Para brindar una vivienda digna al sector obrero, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Sonora, logró gestionar que las viviendas que se construyen a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) como parte del Plan de Desarrollo México, pasaran de medir de 40 a 60 metros cuadrados, y que en el costo lograron una reducción de 200 mil pesos, es decir, de 700 mil pesos ahora tendrán un costo de 500 mil pesos, informó el dirigente de la CTM, Javier Villarreal Gámez.

Luego de que la CTM convocó a varias asambleas con agremiados de la Confederación para tratar el tema de vivienda digna para los trabajadores, así como mejores costos, con la finalidad de trabajar en el rezago es de 200 mil viviendas a nivel estatal, finalmente lograron que las casas dentro de Plan de Desarrollo de Vivienda, aumentara su espacio.

"Vamos a tener áreas verdes, juegos infantiles, equipamiento y esto le va dar al proyecto mejor calidad de vida, porque también, se garantizó hacer un recubrimiento, aislamiento térmico y suministro de agua, pero no vamos a bajar la guardia hasta ,conseguir que las casas sean unifamiliar en lugar de dúplex", detalló Villarreal Gámez.

Dijo que lo mencionado es considerado para la CTM un gran logro, pero que esperan que los próximos proyectos sean de dos dúplex o unifamiliar como en el caso de Puerto Peñasco donde ya se garantizó que será unifamiliar, mientras que Caborca si será dúplex.

"Ahí vamos avanzando, creo que si tuvo éxito la lucha y vamos a seguir luchando sin bajar la guardia por que no falta que se interponga cualquier barrera en Infonavit que ocasione no cumplir los compromisos y hay que insistir para que se cumpla, sobretodo en el tema del derecho a la vivienda digna", expresó el dirigente de CTM.