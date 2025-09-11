Crisis pega a Grupo Lince, piden apoyo de la comunidad

La crisis económica llegó a Grupo Lince Navojoa, un organismo que a lo largo de los años se ha dedicado a dar apoyo a la comunidad con traslados de ambulancia gratuitos y atención en servicios de emergencia sin ningún costo, sin embargo, la falta de recursos amenaza con obligar a suspender los servicios.

A través de un comunicado oficial, dieron a conocer la difícil situación que atraviesan, debido a que dependen de donaciones voluntarias y apoyos económicos, sin embargo, estos se han limitado, lo que ha afectado a que puedan mantener su operatividad.

"Grupo Lince Rescate afronta una difícil situación económica, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios. Durante años hemos trabajado con entrega y compromiso para brindar atención prehospitalaria, pero esta realidad nos obliga a considerar suspender temporalmente los servicios", enfatizaron.

Para ello, invitaron a la comunidad a sumarse con cualquier tipo de ayuda, convocando a empresas, organismos y a la comunidad en general a sumarse, ya que cualquier ayuda que brinden, puede contribuir a mantener vigente los rescates y apoyar a salvar vidas.

"No queremos dejar de ayudar, por eso hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad, empresas y autoridades que deseen sumarse, cada donativo puede marcar la diferencia", reconocieron.

Grupo Lince es una institución reconocida en Navojoa y en todo el sur de Sonora por su respuesta oportuna a accidentes, emergencias médicas y labores de rescate, particularmente en sectores vulnerables donde muchas familias no pueden costear una atención privada.

Para quienes deseen sumarse a ayudar, podrán hacerlo a la cuenta BBVA con número de tarjeta 4152313938988776, a nombre de Jesús Daniel Soto Ibarra.