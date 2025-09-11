  • 24° C
Sonora

DIF Municipal de Empalme exhorta a beneficiarios a recoger sus apoyos alimentarios

Aún hay personas que no han pasado por sus paquetes correspondientes a los programas "Mil Días" y "Programas Prioritarios"

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de Empalme, lanzó un llamado urgente a las personas inscritas en los programas de asistencia alimentaria, con el fin de que acudan a recoger sus apoyos que ya se encuentran disponibles.

De acuerdo con la directora del DIF, Martha Olivia Angulo Alcaraz, aún hay beneficiarios que no han pasado por sus paquetes correspondientes a los programas "Mil Días" y "Programas Prioritarios", pese a que estos ya están listos para su entrega en los almacenes generales del organismo.

Los paquetes pueden recogerse en las instalaciones ubicadas en avenida Revolución y calle Juárez, en los horarios previamente establecidos.

Angulo Alcaraz recordó que estos apoyos forman parte del esfuerzo del DIF para atender a sectores vulnerables del Municipio, por lo que es importante que los beneficiarios den seguimiento a los programas en los que están inscritos.

Además, destacó el compromiso de la presidenta del DIF Municipal, Xóchitl María Mejía de Fuentes, quien ha impulsado acciones para ampliar la cobertura de los programas alimentarios y llegar a más familias que enfrentan condiciones difíciles.

El DIF reiteró la invitación a las personas beneficiarias para que no dejen pasar más tiempo y acudan cuanto antes por sus apoyos, que están diseñados para contribuir al bienestar familiar.

Luis Valenzuela
