Inicia Becas Rita Cetina con asambleas informativas

Para quienes estén interesados en el registro de solicitud de bacas para educación secundaria, a partir de este 12 de septiembre inician las asambleas informativas por parte de la Coordinación Nacional de Becas, las cuales serán directamente en cada plantel, informó Adrián Duarte Franco, titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas en el Estado.

Será del 12 al 30 de septiembre cuando se estén llevando a cabo las asambleas informativas alas cuales, por ser los beneficiados menores de edad, deberán acudir los padres, madres o tutores de los estudiantes de secundaria de nuevo ingreso y la invitación se extiende también para aquellos que aún no cuentan con su beca.

En estas reuniones se brindará la información detallada sobre el proceso de registro, principalmente para poder activar la Llave MX, que sirve para poder tener acceso al registro de la beca para los miembros de la familia que lo requieran, tomando en cuenta que son mil 900 pesos para las familias que cuenten con al menos un estudiante inscrito en escuela pública de nivel secundaria, más 700 pesos por cada estudiante adicional también inscrito en el mismo nivel escolar.

"Estamos promoviendo el registro de becas para estudiantes de secundaria que se encuentren inscritos en escuela públicas, ya sea en modalidad presencial o bien por el sistema de telesecundaria", explicó Duarte Franco.

La plataforma oficial para el registro estará disponible del lunes 15 al martes 30 de septiembre en el sitio web: www.becaritacetina.gob.mx, y la madre, padre o tutor, deberá contar con la CURP certificada, número de celular, correo electrónico activo, identificación oficial y un comprobante de domicilio vigente, mientras que, del alumno que se registrará, deberán presentar de igual forma la CURP certificada y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

El titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas en el Estado, destacó que es indispensable considerar que cuando se habla de la CURP, esta debe estar certificada ante el Registro Civil y que la inscripción del estudiante debe estar confirmada en el Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged), lo que pueden corroborar ingresando al link: siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html.