Denuncian a seis "aviadores" del Ayuntamiento de Etchojoa

Al continuar su "lucha contra la corrupción" en el Ayuntamiento de Etchojoa, el regidor independiente, Sebastián Valenzuela Valenzuela, denunció a seis "aviadores", que pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 54.

A través de un video, el edil anunció este jueves que, si no renuncian esas personas antes del Primer Informe de Gobierno, los nombres completos aparecerán en lonas el lunes 15, durante el evento que encabezará el alcalde Luis Arturo Robles Higuera.

Informó que, en la nómina que obtuvo vía transparencia, aparecen Marco Antonio "N" y Jesús Ignacio "N", que han cobrado 480 mil 312 y 409 mil 248 pesos, respectivamente, desde el 2018.

"Entre ambos han recibido 889 mil 560 pesos, que pudieron destinarse a la construcción de seis casas, drenaje y diversas obras de beneficio social", señaló el regidor.

Sebastián Valenzuela detalló que Marco Antonio "N", quien es maestro en Guayparín, cobra como auxiliar de Tesorería Municipal, mientras que Jesús Ignacio "N" es maestro en Bacobampo y figura como empleado en la Comisaría de este lugar.

Reveló que otros "aviadores" son Rafael "N", que es director escolar y maestro de turno vespertino y está en el Ayuntamiento como encargado de limpieza en parques y jardines; Cristian "N", maestro en Bacobampo y Huatabampo, quien cobra como brigadista de planeación en San Pedro.

También, Jerónimo Alberto "N", maestro de telesecundaria en Buaysiacobe, aparece en nómina como empleado de limpieza municipal, y José Roberto "N", quien es profesor en una secundaria de Villa Juárez y también figura como brigadista municipal.

Indicó que las personas señaladas cobran, en sobres amarillos, sueldos de más de 5 mil pesos mensuales y prestaciones por trabajos que no realizan, ya que laboran de tiempo completo en el magisterio.

"Es una completa incongruencia que, quienes deben ser ejemplo para la sociedad, estén incurriendo en actos de corrupción", manifestó.

"No es justo que muchos trabajadores municipales ganen apenas mil 800 pesos por quincenas, partiéndose el lomo todos los días por sueldos mínimos, mientras que dichos "aviadores" gozan de privilegios sin mover un dedo", agregó.

Asimismo, el edil exhortó al SNTE a reflexionar sobre el liderazgo sindical y que éste se renueve, para que no tengan cabida esta clase de hechos tan reprobables.

FRASE

"No debemos permitir la corrupción. Etchojoa y la educación no merecen esto": Sebastián Valenzuela