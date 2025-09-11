En Sonora se continuará trabajando en materia de salud

El gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, dijo que en Sonora no representa una preocupación en caso de que se presente una reducción en el ramo 33 del presupuesto federal, debido a que el gobierno de México ha estado apoyando con la construcción de hospitales y otras gestiones.

"No tengo mayor preocupación, porque mientras haya margen de maniobra para ir a tocar puertas y ventanas y gestionar recursos, lo compensamos de otra manera", dijo el gobernador, poniendo como ejemplo que en materia de salud en el estado se encuentran obras en curso.

"Si por un lado viniese un recorte, que espero que no sea el caso, nos están apoyando con la construcción en Navojoa, San Luis Río Colorado, del propio hospital universitario, más lo que viene para Guaymas. No me preocupo", resaltó Durazo Montaño.

En este mismo sentido, dijo sentirse muy satisfecho con la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resaltando que las expresiones de cariño y simpatía de la gente hacia ella, han servido de una manera positiva para facilitar las gestiones que realiza como gobernador.

Como ejemplo, detalló en el puerto de Guaymas solo tenían sobre la mesa la propuesta de la construcción de un hospital del IMSS, pero que no era seguro, sin embargo, ahora ya se cuenta con un compromiso público por parte de la presidenta, el cual representa una inversión de cuatro mil millones de pesos, más los proyectos que ya están en curso. "Es una posición muy generosa y muy comprometida de nuestra presidenta, en todo sentido en materia de salud".

QUÉ ES EL RAMO 33

El Ramo General 33 es el capítulo del presupuesto federal en México que contiene las aportaciones federales destinadas a los Estados con el objetivo de que fortalezcan su capacidad para prestar servicios públicos en áreas como salud, educación, desarrollo social e infraestructura.