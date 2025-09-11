Suspenden las Fiestas Patrias en Huatabampo

En una decisión unánime, el Consejo de Protección Civil de Huatabampo canceló las Fiestas Patrias, debido a los graves daños causados por la tormenta tropical "Lorena" la semana pasada.

En un mensaje a la comunidad, el alcalde Alberto Vázquez Valencia informó que la prioridad, en estos momentos, es atender la situación que enfrentan varias comunidades rurales tras los estragos del fenómeno meteorológico.

Explicó que, de acuerdo con el Plan de Contingencia, Huatabampo se encuentra aún en la llamada "Etapa de vuelta a la normalidad", por lo que no es prudente realizar fiestas o eventos masivos hasta que todo esté restaurado y en condiciones seguras.

"Ahorita, la prioridad es cuidar a nuestra gente y necesitamos también que la ciudadanía se nos sume para ayudar a quienes más requieren diversos apoyos", enfatizó.

Huatabampo fue uno de los municipios más golpeados por la tormenta "Lorena", que causó inundaciones en Bacapaco, Riíto Mazaray, La Escalera, Bachoco, Yavaritos, Jambialabampo, entre otras comunidades

Asimismo, Vázquez Valencia dio a conocer que se espera otro evento meteorológico en los próximos días, por lo que concentrarán los esfuerzos en su evolución.

"Estaremos muy pendientes y, además, enfocados en el trabajo territorial, donde iremos a visitar cada una de las comunidades, contando para ello con el apoyo de autoridades estatales", dijo.

Finalmente, el presidente municipal agradeció a todas las personas, sectores y organizaciones que se han sumado a la ayuda a la población más afectada, a la que se han entregado despensas, láminas para vivienda y otros apoyos.

"Seguiremos trabajando y apoyando, a ras de suelo, a los damnificados"

Alberto Vázquez