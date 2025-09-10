José Luis Cerra toma posesión como II obispo de Nogales, Sonora

La

tiene

en la persona de

Esta tarde recibió la ordenación episcopal por imposición de manos de

, Arzobispo de Hermosillo.

La jornada comenzó por la mañana con su recibimiento en Ímuris, Sonora, y continuó con su traslado a la Catedral de Nogales, donde hizo su juramento de fidelidad y rezó por su ministerio. Posteriormente, compartió con medios de comunicación sus primeras impresiones al llegar a tierras sonorenses, señalando que se ha sentido bien recibido desde el anuncio de su nombramiento.

Por la tarde se celebró la misa solemne de ordenación, un rito lleno de signos en el que estuvo acompañado por el Nuncio Apostólico Joseph Spiteri y por una veintena de obispos de todo el país.

Al inicio de la ceremonia, Don Ruy Rendón Leal expresó, a nombre de la Diócesis de Nogales, su emoción por la llegada del nuevo pastor y agradeció la oportunidad de haber acompañado a esta comunidad eclesial durante poco más de un año.

SE EMOCIONA HASTA LAS LÁGRIMAS

El Nuncio Apostólico tomó la palabra para afirmar que el pueblo de Dios en Nogales se sentía contento y animó a Monseñor Cerra Luna a guiarse por los sentimientos de Jesús, Buen Pastor.

"Queremos apoyarte todos, porque todos nos sentimos parte de la Iglesia Católica. Pero también deseamos responder al desafío del Papa León XIV desde el primer momento de su elección: la unidad, trabajando a favor de la cohesión en la Iglesia y en nuestras comunidades", expresó el representante del Papa.

Acto seguido, se llevó a cabo el rito de ordenación. José Luis Cerra Luna se postró rostro en tierra para orar y luego recibió la mitra y el báculo, símbolos de su oficio episcopal. Posteriormente fue invitado a ocupar la sede principal, convirtiéndose así en el segundo obispo de Nogales.

En ese momento, las emociones afloraron y con lágrimas en los ojos, miró a su nuevo pueblo y recibió los abrazos de los obispos presentes.

"HE EXPERIMENTADO UNA EVOLUCIÓN HUMANA Y ESPIRITUAL", ASEGURÓ

Durante su emotivo mensaje, agradeció a Joseph Spiteri por la empatía y la cortesía con la que le comunicó la decisión del Papa León XIV. También dirigió un reconocimiento especial a Don José Leopoldo González, primer obispo de Nogales, quien fue ovacionado al regresar a la ciudad.

"Este sacramento es un torrente de gracia sobre mi persona. Gracias por el acompañamiento que me han brindado estos meses. En estos tres meses he experimentado una evolución humana y espiritual: he pasado del desconocimiento del norte de Sonora al interés por su historia y su gente", destacó el nuevo obispo.

Cerra Luna se volvió a conmover al agradecer la presencia de su familia y recordar a sus padres, quienes, aseguró, participaron de esta misa desde el cielo.

Así transcurrió la celebración en la que el nuevo obispo de Nogales tomó posesión y comenzó su caminar junto a una iglesia que lo esperaba desde el día de su nombramiento.