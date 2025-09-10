En Hermosillo aumentan denuncias por maltrato a menores

En Hermosillo se registraron 4 mil 189 denuncias por maltrato a menores en 2024, mientras que en el transcurso de este año los casos han aumentado hasta el 44.3 por ciento respecto del año anterior, informó Ernesto Urbina Miranda, director general de la Organización Ciudadana Hermosillo ¿Cómo Vamos?



De acuerdo al informe de indicadores de este año, por parte de la organización que analiza y reúne la recolección de datos, en 2020 se registraron mil 653 denuncias; en 2021 fueron dos mil 600; en 2022 hubo 3 mil 472; y en 2023 bajaron a 2 mil 903 denuncias; pero el año pasado la cifra se elevó a 4 mil 189.



"El número de llamadas al 911 para reportar delitos contra menores de edad aumentó 47.6 por ciento en el último año, al pasar de 3 mil 519 comunicaciones en 2023 a 5 mil 196 llamadas en 2024", explicó Urbina Miranda.



De acuerdo al registro de llamadas al número de emergencia 911 por delitos contra menores, se tiene que en 2021 hubo 2 mil 753; en 2022 fueron 3 mil 838; mientras que en 2023 se registraron 3 mil 519; y en 2024 se comunicaron 5 mil 196 personas.



En 2024 los principales delitos se concentraron en menores extraviados, que fue un total de mil 872 llamados, lo que representa un aumento considerable respecto al 2021, cuando se tuvieron 750 por este mismo motivo. En el tema de maltrato de menores, el año pasado se tuvieron mil 782 llamadas, mientras que en 2023 fueron 986, en 2022 (868), y en 2021 (756).



Otra cifra que ha aumentado de manera considerable en cuatro años, es el abandono de infantes, que en 2024 se tuvo un registro de 904 llamados, mientras que en 2021 solo recibieron 80, en 2022 fueron 123 y en el año 2023, el número alcanzó las 421 llamadas.