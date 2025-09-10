Index trabaja en colaboración con Gobierno del Estado

En el Estado de Sonora se debe fortalecer el vínculo entre Gobierno, empresas y centros de investigación, para formar talento capacitado para generar más desarrollo de inversión y al mismo tiempo ofrecer empleos formales, expresó el titular de la Secretaría de economía y turismo del Estado de Sonora, Roberto Gradillas Pineda, durante el Encuentro Sonora productiva para el impuso de la industria de maquiladoras.



Esta reunión de coordinación entre Index y el Gobierno del Estado, tiene como objetivo establecer una mesa de trabajo para exponer propuestas e intercambio de ideas para prepararse en los retos que traerá la industria de maquiladoras durante el próximo año.



Por su parte, el presidente nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Humberto Martínez Cantú, expresó: "Veo que Sonora hay gente cálida y amable, pero sobre todo la unidad que hay en el Estado, que es lo que representa más inversiones en Sonora, recibiendo el apoyo del gobernador Alfonso Durazo Montaño".



Dijo que actualmente, en México hay 18 asociaciones de Index y que están abriendo otra en Puebla y Tlaxcala, y próximamente también contarán con presencia en Torreón y Saltillo. "Necesitamos más unión y fortaleza para seguir con el compromiso dentro del Plan México, con más de un millón de empleos durante los seis años de Gobierno, que se vienen para traer más inversiones, porque contamos con más de quinientas empresas en el país".



Añadió que también cuentan con 3.3 millones de empleos directos afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), y además son seis millones de empleos indirectos que les fortalecen las empresas al brindarle servicios de proveeduría, y los cuales representan 40 por ciento de los afiliados del IMSS a nivel nacional.



"En Index somos una fuente de empleo formal que representamos el 60 por ciento de las exportaciones de todo el país y tenemos un intercambio comercial de 1.5 millones de dólares por minuto", subrayó el presidente nacional de Index.



Además, el presidente nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Humberto Martínez Cantú, informó que han mantenido reuniones con Estados Unidos para tratar el tema de los aranceles, y que la próxima reunión será en octubre.



