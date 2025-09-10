Lluvias reviven la belleza del Arroyo El Chalatón

El impacto generado por las lluvias en Álamos, también han representado alivió en sectores turísticos, como el caso del Arroyo El Chalatón, el cual regresó a la vida y reactivó el interés del turista por visitar la ciudad.

María José Barriga, coordinadora de la Oficina de Turismo en Álamos, describió que aunque hay comunidades que permanecen con daños por las lluvias, algunos arroyos se han visto beneficiados, principalmente en el centro de Álamos, lo que ha contribuido para que turistas vayan a visitarlo.

"Por ejemplo, El Arroyo el Chalatón, en los últimos días se ha observado un hermoso paisaje, la cascada con mucha agua y muchas personas que han decidido ir a disfrutar, pero también otros arroyos que se tienen cerca", explicó.

Mencionó que se trata principalmente de turismo regional, en el que familias aprovechan los paseos turísticos para salir a disfrutar los paisajes verdes, lo que, además, genera un impacto para restauranteros y negocios ambulantes.

En el caso del Arroyo El Chalatón, recordó que el pasado fin de semana llevó abundante agua, el cual se ha mantenido, por lo que por las tardes se ha podido observar que salen familias completas a disfrutar el paisaje que ofrece, eventualmente, con turistas de otras ciudades.

"Siempre el turismo es muy favorable, aunque hablamos mayormente de turismo regional, de familias que vienen de entrada por salida, pero durante todo este verano, el impacto ha sido favorable", recordó.

La coordinadora de Turismo llamó a considerar la oportunidad de conocer los arroyos y paisajes verdes que se tienen en Álamos, esto sin descuidar la seguridad, considerando el impacto de las lluvias y la amenaza que podría generar.