Sonora

Clima en Sonora hoy 11 de septiembre: Lluvias y descenso de temperaturas por frente frío

De acuerdo al pronóstico, se podrán registrar tormentas eléctricas acompañadas de fuertes rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora

Sep. 11, 2025
Este jueves 11 de septiembre, Sonora experimentará condiciones atmosféricas variadas y de atención especial, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La combinación del monzón mexicano con una circulación ciclónica en niveles medios, junto con la divergencia en altura, provocará tormentas eléctricas acompañadas de lluvias de ligeras a moderadas (entre 5 y 25 milímetros).

Además, podrán registrarse fuertes rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora en la zona oriente y sur del territorio sonorense, principalmente durante la tarde.

A lo anterior se suma la vigilancia sobre una zona de baja presión en el Océano Pacífico, con un 80% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas, lo que podría influir en la intensidad de las precipitaciones durante el fin de semana.

Asimismo, el frente frío número 3 se aproximará a la frontera noroeste de Sonora durante la tarde-noche, lo que ocasionará un descenso ligero en las temperaturas y vientos moderados en esa región, aunque se espera que el sistema se disipe al final del día.

CLIMA EN SONORA HOY SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE

HERMOSILLO

  • Mínima: 28°C
  • Máxima: 39°C
  • Humedad: 80%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo despejado, con 10% de probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

  • Mínima: 28°C
  • Máxima: 37°C
  • Humedad: 85%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo mayormente despejado, con 30% de probabilidad de lluvias.

NOGALES

  • Mínima: 19°C
  • Máxima: 33°C
  • Humedad: 85%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo mayormente despejado y un 30% de probabilidad de lluvia.

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Mínima: 22°C
  • Máxima: 38°C
  • Humedad: 40%
  • Vientos: 15 km/h con rachas de 60 km/h

Cielo despejado y sin probabilidad de lluvias.

NAVOJOA

  • Mínima: 27°C
  • Máxima: 37°C
  • Humedad: 90%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 40% de probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

  • Mínima: 20°C
  • Máxima: 34°C
  • Humedad: 70%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h

Cielo parcialmente nublado, con 40% de potencial de lluvias.

GUAYMAS

  • Mínima: 28°C
  • Máxima: 33°C
  • Humedad: 85%
  • Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h

Cielo nublado, 20% de probabilidad de precipitación.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, debido a la combinación de sistemas meteorológicos que podrían intensificar lluvias, vientos y variaciones de temperatura en diferentes regiones del estado.

Marcela Islas
