Anuncia Cobach Navojoa eventos por su 50 aniversario

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach) plantel Navojoa, arriba este 12 de septiembre a sus primeros 50 años de haberse fundado como institución educativa, por lo que para conmemorar la fecha, se tendrán conferencias, eventos deportivos y culturales que se irán desarrollando hasta el próximo 4 de octubre.

Egren Pierre Rodríguez, director de Cobach plantel Navojoa, dio a conocer que la institución estará de manteles largos, al cumplir cinco décadas formando estudiantes, por lo que se realizarán eventos en el que se involucre a la población estudiantil y a la comunidad en general como parte de la celebración.

Para este viernes a las 7:50 de la mañana, se dará el inicio de las actividades, en el que arrancarán con una conferencia sobre historia impartida por el historidad Javier Félix Gastelum, pero también una fiesta mexicana para conmemorar el mes patrio.

Sin embargo, dentro de la continuidad del programa, se seguirá con las actividades deportivas, en el que se contempla incorporar a los planteles regionales, a personal jubilado y alumnos egresados; pero también, el desarrollo de conciertos musicales en el que se involucran pasadas generaciones.

La develación de la placa del 50 aniversario, será una de las actividades más especiales que se tendrán, la cual está programada para el 25 de septiembre, en el que toda la comunidad podrá acudir a presenciar y reconocer parte de la historia que tiene la institución a lo largo de los años en Navojoa.

"Representa un orgullo para nosotros el formar parte de estos festejos, mejor aún, que en Navojoa, Cobach es la primera opción para cientos de estudiantes, en el que muchos jóvenes de secundaria tienen el deseo de estudiar con nosotros y es lo que nos mueve a seguir esforzándonos por mejorar la educación", explicó.

Por último, reiteró el llamado a aprovechar parte de los festejos que se irán desarrollando hasta el próximo mes.

Cobach Navojoa cuenta con una matricula de 1,485 estudiantes, quienes junto a la comunidad se sumarán a los festejos.