Sonora recibirá visita estratégica de Conapesca

Como una petición del gobernador Alfonso Durazo Montaño para tener un acercamiento con el sector ribereño, será este martes cuando arribe al sur de Sonora el Comisionado Nacional de Pesca, Rigoberto Salgado, a fin de concretar reuniones junto al gremio pesquero.

Asi lo anunció la titular de Sagarhpa en Sonora, Célida López, quien recordó que esta reunión se presenta en el marco del Día del Pescador, para lo cual, se tendrán tres reuniones importantes, tomando como sede el municipio de Huatabampo.

Sin abundar en detalles de la reunión, la funcionaria estatal explicó que se trata de un acercamiento de gran relevancia para el sector pesquero, en el que incluso se esperan representantes de zonas pesqueras del estado.

No obstante, Célida López hizo mención sobre la importancia de la pesca sonorense en la economía del país y el porqué es esencial el tener acercamiento con socios, permisionarios y pescadores libres, para de viva voz escuchar sus necesidades.

"Tenemos en Sonora 547 cooperativas en todo el litoral, entre socios y permisionarios son más de 8 mil, además de los más de 1,500 pescadores libres, todos ellos que han hecho de la actividad pesquera un trabajo y fuente de la economía nacional", describió.

Recordó que Sonora, es uno de los principales productores pesqueros del país, quien produce más en cuanto a valor económico, con más de 434 mil toneladas al año, considerado el motor económico que da trabajo y sustento a miles de familias.

"Tan solo en el programa Bienpesca, más de 12 mil sonorenses reciben este apoyo, de reconocer el esfuerzo de todos y que hacen de Sonora uno de los principales productores", detalló.