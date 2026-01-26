Juventud católica conquista el Cerro El Vigía en Guaymas en un ascenso de fe

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Jóvenes integrantes de la Pastoral Universitaria de la Diócesis de Ciudad Obregón vivieron este fin de semana una nueva experiencia de fe al participar en el Cuarto Ascenso, realizado en el Cerro El Vigía, en el puerto de Guaymas.

La actividad consistió en una caminata en subida a manera de peregrinación, como símbolo del "sí" que la juventud y los profesionistas dan para caminar con Dios, vivir su fe con alegría y ejercerla en libertad.

En esta ocasión, cerca de 50 jóvenes participaron en el ascenso, el cual estuvo marcado por un clima más frío, pero, como ellos mismos expresaron, con una fe más fuerte.

El grupo fue guiado y acompañado por un sacerdote, quien al llegar a la cima del cerro celebró una misa al aire libre, bajo los intensos rayos del sol y con una vista privilegiada del mar como fondo, creando un ambiente de profunda espiritualidad.

Karem Patricia, una de las jóvenes participantes, describió la experiencia como "increíble", al destacar la combinación de la oración y la reflexión con las hermosas vistas que acompañaron todo el trayecto, el cual inició alrededor de las 7:30 de la mañana del domingo 25 de enero de 2026.

JUVENTUD QUE SIGUE APOSTANDO POR DIOS

"Celebrar la misa en un cerro es sentir la presencia de Dios más cerca, así que si tienes la oportunidad de vivir esta experiencia, es ampliamente recomendada", compartió.

A través de sus redes sociales, la Pastoral de Universitarios y Profesionistas describió el encuentro como un ascenso de amistad, juventud y deseo de apostar por Dios, con la firme intención de permanecer con Él para vivir la vida desde la fe.

"Aquí seguimos los jóvenes mexicanos caminando con orgullo", expresaron, llevando como bandera el testimonio de los jóvenes mártires mexicanos y proclamando el grito de "¡Viva Cristo Rey!" hasta lo alto del Cerro El Vigía.

Finalmente, la pastoral informó que en las próximas semanas se darán a conocer las fechas de sus siguientes actividades e invitó a quienes estén interesados en seguir formándose en la fe a integrarse a las reuniones que se realizan en comunidades de Ciudad Obregón y Navojoa.